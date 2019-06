Thông tin mới vụ bé gái 10 tuổi bị gã bán thịt heo hiếp dâm ở bụi chuối đến mức gãy răng, chảy máu vùng kín

Nạn nhân của vụ án là bé gái 10 tuổi, trú ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Với khung truy tố này, đối tượng Trình sẽ chịu mức án tù từ 20 năm đến chung thân, thậm chí tử hình.

Liên quan đến vụ án, ngày 23/3, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính) từ tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi sang tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo quan điểm về vụ án này, VKSND TP Hà Nội cũng cho rằng hành vi của Nguyễn Trọng Trình có dấu hiệu phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" được quy định tại Điều 142 BLHS năm 2015, là loại tội đặc biệt nghiêm trọng.

Việc các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" là chưa đánh giá đúng bản chất vụ án; dẫn đến không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can Nguyễn Trọng Trình, làm cho dư luận xã hội bất bình và gây bức xúc cho gia đình người bị hại.



Trên cơ sở đó, VKSND TP Hà Nội yêu cầu VKSND huyện Chương Mỹ phối hợp ngay với CQĐT Công an huyện Chương Mỹ thực hiện việc bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Trình; đồng thời hoàn tất thủ tục chuyển vụ án đến CQĐT Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan công an.

Điều tra ban đầu cho thấy trưa ngày 24/2, chị N.T.H (37 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng) nhận được cuộc điện thoại từ chồng, nói chị đi đón con gái là cháu V.N.Q (10 tuổi) đang đi lạc ở ngoài đường.



Gặp được con, chị H. tá hỏa khi thấy trên mặt và quần áo của con mình dính nhiều vết máu và liên tục gào khóc. Kiểm tra cơ thể, chị phát hiện trên cổ của Q. có vết hằn hình bàn tay, xương tay phải bị rạn, gãy răng hàm dưới và chảy máu ở bộ phận sinh dục.

Nghi ngờ con bị xâm hại tình dục, gia đình chị H. trình báo tới cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, nghi phạm được xác định là Nguyễn Trọng Trình.

Làm việc với công an, Trình khai nhận trong lúc đi bán thịt heo về thì thấy bé Q. đi một mình nên nảy sinh ý định xâm hại. Trình dụ dỗ cháu lên xe, chở tới một vườn chuối rồi dùng tay thực hiện hành vi dâm ô, khiến nạn nhân bị chảy nhiều máu ở vùng kín.