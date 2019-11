Vừa leo top 1 Trending cùng Min, Hoàng Tôn bất ngờ khoe vẻ điển trai nhờ dao kéo

Hoàng Tôn vừa chính thức "trình làng" MV mới mang tên I love you so much. Sản phẩm được xem là món quà đặc biệt mà Hoàng Tôn bất ngờ ra mắt dành tặng khán giả trong đúng ngày sinh nhật của mình. Trước đó, ca khúc Vì yêu cứ đâm đầu mà anh sáng tác dành cho Min đạt thành tích top 1 Trending YouTube sau 2 ngày lên sóng cũng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Hoàng Tôn tung MV "I love you so much".

Lấy đề tài muôn thưở về tình yêu, ca khúc là sáng tác mới toanh do chính Hoàng Tôn chắp bút với giai điệu nhẹ nhàn. Sau thời gian chịu khó thay đổi, thử nghiệm nhiều hơn với dòng nhạc đậm màu US-UK như What's your name cách đây 6 tháng, Hoàng Tôn đã trở lại với dòng nhạc Pop RnB sở trường giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Trước đó, vào năm 2016, Hoàng Tôn từng gây xôn xao dư luận khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ vì phẫu thuật thẩm mỹ. Nam ca sĩ cũng chia sẻ mình đã gặp sự cố trong quá trình "dao kéo" khiến cho khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng. Phải mất một thời gian khá dài để khắc phục những biến chứng này, Hoàng Tôn mới có thể trở lại trong âm nhạc.

Và với MV lần này, khán giả có thể thở phào nhẹ nhõm vì gương mặt của Hoàng Tôn đã thực sự hoàn thiện. Hoàng Tôn tự tin xuất hiện với vai trò người kể chuyện, tái hiện chuyện tình buồn của hai nhân vật chính. "Tôi đang rất tự tin vào ngoại hình của mình, đặc biệt là gương mặt. Sau thời gian khó khăn thì mọi thứ đều rất ổn" - Hoàng Tôn nhấn mạnh.

Nội dung MV bám sát vào lời bài hát, xoay quanh chuyện tình của hai nhân vật chính trong khung cảnh vô cùng lãng mạn tại biển. Cả hai có những giây phút bên nhau vui vẻ, hạnh phúc thì bỗng một ngày chàng trai quyết định sẽ cầu hôn cô gái. Tuy nhiên, khi chàng trai vừa cúi xuống trao nhẫn thì gương mặt cô gái trở nên lo lắng và bỏ chạy.

Hóa ra, cô gái mắc một căn bệnh khiến cô không thể đi lại. Trong cơn mơ của mình, chàng trai đã tưởng tượng được cài lên đầu cô gái khăn voan trùm đầu, mặc đồ cưới và bên nhau mỗi sớm mai thức giấc. MV sở hữu cái kết có hậu khi tới cuối đời, cả hai vẫn bên nhau lúc đã trở thành ông bà già. Chàng trai vẫn dẫn cô gái ra bờ biển năm ấy, chỉ khác là bà phải ngồi xe lăn.

Tung MV có câu chuyện khá đơn giản thay vì một sản phẩm có kết cấu drama như các nghệ sĩ thời điểm hiện tại hay làm, Hoàng Tôn nhấn mạnh: "Tôi nghĩ điều tốt nhất mình có thể đem tới cho khán giả là âm nhạc. Vậy nên tôi sẽ tập trung vào âm nhạc nhiều hơn thay vì quá quan trọng chuyện hình ảnh. Dĩ nhiên, trong thời gian tới, tôi cũng sẽ cố gắng để cả âm nhạc và hình ảnh song hành một cách chỉn chu, chất lượng hơn nữa gửi tới khán giả. Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người".