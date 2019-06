Vừa trở lại sau thời gian yên ắng vì scandal, Hoàng Tôn đã mê đắm gái trẻ thế này

Hoàng Tôn vừa chính thức tung ra MV What's your name? với phong cách âm nhạc trẻ trung, tươi mới. Hoạt động sôi nổi một thời gian sau khi giành chức Quán quân The Voice, Hoàng Tôn dường như rơi vào vùng trũng của chính bản thân mình và trở nên im ắng hơn. Sợ cảm giác lặp lại, Hoàng Tôn bộc bạch anh cần lùi lại để đi xa hơn.

Hoàng Tôn ra mắt MV What's your name?

Hoàng Tôn.

Việc lặng lẽ quan sát, đúc kết kinh nghiệm lấy mất của Hoàng Tôn hơn 3 năm – một quãng thời gian đủ dài để bị lãng quên. Nhưng với Hoàng Tôn, đó là những năm tháng đáng giá để tìm lối đi và được làm âm nhạc theo cách riêng, không nhạt nhòa, hòa lẫn vào số đông.

Hoàng Tôn cho biết lần trở lại này không chỉ đánh dấu việc quay trở lại "đường đua" Vpop mà còn thể hiện sự trưởng thành và những biến chuyển trong màu sắc âm nhạc mà anh theo đuổi.

What’s your name? là sáng tác từ 4 năm trước của Hoàng Tôn, với giai điệu bắt tai và mang đậm phong cách US-UK. Giữa lúc các bản nhạc ballad và MV theo hướng ngôn tình lãng mạn đang chiếm ưu thế, Hoàng Tôn vẫn mạnh dạn trình làng một bài hát theo phong cách Hip Hop. Trong MV, Hoàng Tôn có sự xuất hiện của 1 cô gái trẻ trung, xinh đẹp.

MV được thực hiện trong thời gian khá gấp rút ở 2 quốc gia Đức – Việt Nam nhưng vẫn cho thấy sự cố gắng và nỗ lực đầu tư của Hoàng Tôn cho lần trở lại này. Lấy bối cảnh hiện đại với màu sắc Hip Hop đặc trưng, MV là câu chuyện tình yêu vừa chớm nở từ cái nhìn đầu tiên của những người trẻ nhiệt huyết, năng động và tràn đầy sức sống.

MV với sự góp mặt của 2 rapper Ricky Star và Sony Trần là phát pháo đầu tiên mở màn chuỗi dự án trở lại với đường đua Vpop của Hoàng Tôn. "Năm 2019 sẽ là năm mà Hoàng Tôn và ekip mình đã đặt quyết tâm với các dự án âm nhạc. Tôn nghĩ mình đã "nghỉ đông" đủ lâu rồi và cần phải thức dậy để tiếp tục lan tỏa âm nhạc của mình" - Hoàng Tôn chia sẻ.