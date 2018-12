Vụ tố bạn thân trộm xe, bị tố ngược lại từng giết người chôn xác phi tang: Lời khai rợn người của nhóm đối tượng

Ngày 5/12, nguồn tin của phóng viên từ Công an huyện Bình Chánh, TPHCM, đang tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Diên Tài (SN 2000), Nguyễn Hoàng Phi (SN 1997), Vương Minh Tuấn (SN 2002) và Nguyễn Văn Tự (SN 2000, cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản", "cướp tài sản" và "giết người".

Khoảng 13h ngày 1/12, Tài tới công an trình báo về việc bị trộm chiếc xe máy mang BKS: 59N3-099.38. Tài nghi ngờ người bạn thân chơi chung đã lâu là Tuấn đã thực hiện vụ việc. Tiếp nhận thông tin, công an đã mời Tuấn lên làm việc. Qua đấu tranh, Tuấn khai cùng với Phi (cũng là bạn chơi thân với nhau) đã trộm chiếc xe Tài.

Cụ thể, ngày 15/10, Tuấn và Phi lấy trộm chiếc xe của Tài ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh rồi điều khiển đi gần tới khu vực Campuchia bán cho 1 đối tượng với giá là 6 triệu đồng. Sau đó, cả 2 chia nhau tiêu xài và quay về địa phương như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đáng nói, sau khi thú nhận hành vi trộm cắp tài sản, Tuấn lại đứng ra tố cáo nhóm bạn gồm: Tài, Phi, Tự đã thực hiện hành vi giết người cướp tài sản và chôn xác phi tang để tránh bị phát hiện. Sự việc được 3 người bạn thân trong 1 lần ăn nhậu đã buột miệng kể cho Tuấn.

Theo Tuấn khai báo, Phi vốn là nhân viên của 1 công ty bảo vệ phân công trực chung tại công ty TNHH Ngọc Châu ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Phi làm chung với ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) tại đây.

Tối 5/10, Phi, Tài và Tự đã cùng nhau sát hại ông Đạt tại công ty này. Sau đó, nhóm bỏ xác ông Đạt vào bao tải chở về một bãi đất trống ở phía sau nhà của Phi đào hố chôn để phi tang xác tránh bị phát hiện.

Trước tính chất vụ việc, Công an huyện Bình Chánh đã xác minh về nhân thân của ông Đạt. Qua xác minh ban đầu, công an xác định đúng như những gì Tuấn tố cáo. Theo đó, ông Đạt bị biến mất từ ngày 5/10. Phía gia đình ông Đạt và công ty nơi ông Đạt làm việc không ai trình báo cho chính quyền địa phương nắm rõ.

Từ tố cáo, Công an huyện Bình Chánh cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã vào cuộc mời Tài, Tự lên làm việc. Riêng Phi biết bị lộ nên đã nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên, chiều 2/12, Phi về gần nhà để nghe ngóng thông tin thì bị trinh sát công an bắt giữ đưa về trụ sở.

Qua đấu tranh, cả 3 đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Tài cùng Tự và Phi vốn chơi thân và thường xuyên ăn nhậu cùng nhau. Do thường xuyên ăn nhậu nên bao nhiêu tiền làm ra đều hết. Sau đó, cả 3 đi vay nóng của các đối tượng chuyên cho vay ngoài xã hội là những tay anh chị giang hồ có tiếng.

Khoảng đầu tháng 10/2018, cả 3 bị các chủ nợ đòi tiền góp hàng ngày nhưng không có đóng. Lúc này, Phi nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản trả nợ cho các tay anh chị giang hồ. Sau một thời gian suy nghĩ, Phi nhắm đến là ông Đạt là một đồng nghiệp làm chung với y ở công ty TNHH Ngọc Châu ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh vì ông có nhiều tài sản.

Phi nghĩ rằng công ty mình đang làm bảo vệ đang trong quá trình ngưng hoạt động nên vắng người. Bên cạnh đó, người bạn làm chung là ông Đạt đã lớn tuổi nên dễ dàng thực hiện. Phi lên kế hoạch và nhận được sự đồng ý từ 2 người bạn thân là Tài và Tự. Nhóm đi mua dây dù cùng nhiều phụ kiện để thực hiện vụ việc.

Sáng 5/10, Phi đi xe tới công ty để xem lịch trực thì biết mình cùng với ông Đạt trực tối cùng ngày. Phi ra ngoài gọi điện thoại báo cho 2 người bạn thân chuẩn bị để tối thực hiện. Sau đó, Phi chở Tài và Tự đến công ty nấp vào 1 chỗ kín đáo chờ thời cơ vào buổi tối để thực hiện vụ việc.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Phi nói ông Đạt vào trong công ty để kiểm tra còn y đi kiểm tra ở ngoài trước cổng công ty. Do đã lên kế hoạch nên Tài và Tự gây tiếng động lớn để ông Đạt đi vào kiểm tra. Khi ông Đạt vừa tới nơi thì cả 2 xông ra đánh đấm khiến ông gục xuống nền. Lúc này, Tài lấy dây dù cột tay chân ông Đạt và tiếp tục đánh nhiều phát vào người. Nạn nhân kêu la xin tha nhưng Tài và Tự vẫn đánh.

Về phần Phi, đi vào ngắt điện cùng hệ thống camera phía trước công ty để tránh bị ghi hình ảnh. Tài và Tự bên trong đánh đấm ông Đạt mặc cho ông van xin. Một lúc sau, Tài đi ra gặp Phi nói chuyện thì Phi đưa cho Tài một con dao thái lan. Cả 2 đi vào bên trong chỗ Tự đang canh ông Đạt.

Nhóm dùng dây dù, dây nịt trói chân tay của ông Đạt và thản nhiên dùng dao đâm vào người ông. Dù cho nạn nhân kêu cứu xin tha muốn lấy gì cứ lấy nhưng cả nhóm như không nghe thấy. Được một lúc thì ông Đạt mất máu nên nằm kêu cứu với tiếng yếu ớt.

Nhóm dùng dây điện mang theo vòng qua cổ ông Đạt rồi siết cổ ông Đạt khiến tử vong. Sau khi kiểm tra ông Đạt tử vong, chúng lục lọi lấy ĐTDĐ, đồng hồ, hơn 1 triệu đồng. Tiếp đó, nhóm cho xác ông vào bao ni lông rồi bỏ vào 1 bao tải bê ra bỏ lên xe máy của ông Đạt.

Phi điều khiển xe máy chở Tự ôm bao tải chứa xác ông Đạt về khu đất trống phía sau nhà Phi bỏ rồi chở Tự về nhà. Phi quay lại công ty đón Tài chở về chỗ để xác rồi dùng cuốc, xẻng đào hố bỏ xác xuống phi tang. Nhóm mang các tài sản của ông Đạt mang bán chia nhau tiêu xài cho tới khi bị công an bắt giữ.