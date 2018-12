TP.HCM: Trình báo bạn trộm cắp xe máy, bị tố ngược lại từng giết người chôn xác phi tang

Ngày 3/12, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Vương Minh Tuấn (16 tuổi), Nguyễn Diên Tài (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản và nghi án giết người chôn xác phi tang ở khu vực.

Theo điều tra sơ bộ, chiều 1/12, Tài đến công an huyện Bình Chánh trình báo việc Tuấn lấy trộm xe máy ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh vào giữa tháng 11. Công an vào cuộc mời Tuấn lên làm việc thì Tuấn khai cùng Phi lấy trộm xe máy nói trên. Tuy nhiên, Tuấn lại tố cáo Phi và Tài thực hiện vụ giết người chôn xác phi tang vào đầu tháng 10.

Hình minh hoạ.

Theo đó, Tuấn, Tài và Phi vốn chơi chung với nhau. Tuấn khai được 2 người bạn trên kể cho nghe câu chuyện trong lúc ăn nhậu. Nạn nhân là ông B.V.Đ. (52 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Cụ thể, Phi và ông Đ. cùng là bảo vệ của công ty chuyên sản xuất vải sợi và hoàn thiện sản phẩm dệt ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Do cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi với nhau.

Khoảng 21h ngày 5/10, Phi nhờ Tài đánh ông Đ. rồi sau đó cả 2 dùng dây siết cổ khiến nạn nhân tử vong. Sợ lộ nên cả 2 đối tượng bỏ xác ông Đ. vào bao rồi đem chôn ở bãi đất trống tại ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh phi tang.

Từ khai báo của Tuấn, công an đã vào cuộc điều tra xác định vụ việc. Đồng thời, công an tiến hành khai quật khu vực Tuấn trình báo và phát hiện thi thể ông Đ. đã phân huỷ nặng. Công an đã tiến hành bắt giữ Phi, Tài để phục vụ việc điều tra.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.