Vụ thầy giáo người nước ngoài tử vong: Lúc rơi xuống có sợi dây điện quấn quanh cổ

Công an điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một thầy giáo người nước ngoài tại Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn (TP. Vinh) tử vong khi rơi từ tầng 4 xuống đất một ngày trước.

Liên quan đến sự việc trên, bà Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Vinh (Nghệ An) cho biết, thầy giáo tử vong mang quốc tịch Mỹ (SN 1965) và sang dạy tại Trung tâm được hơn 1 tuần nay.

Thầy giáo này được đánh giá là người năng động, sống hòa nhã, vui tính và nhiệt tình.

Khi rơi xuống, người dân phát hiện trên cổ nạn nhân có sợi dây điện quấn quanh cổ.

Bà Hiền cho biết thêm, do bà không biết tiếng Anh nên không biết tên của thầy giáo này. Bà Hiền hướng dẫn PV gọi cho cơ quan công an để nắm rõ thêm thông tin vụ việc.

"Khi xảy ra sự việc tôi không có mặt tại đó vì tôi đang đi công tác tại Hà Nội. Tôi có nghe nhân viên báo lại là có sự việc như vậy và rất lấy làm tiếc.

Anh ấy sang đây được tôi bảo lãnh, giấy tờ đầy đủ, hợp pháp... Về luật chúng tôi không có gì sai phạm cả. Hiện nay nguyên nhân như thế nào thì chúng tôi đang chờ cơ quan điều tra", bà Nguyễn Thị Hiền nói.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc.

Trước đó vào khoảng 16h30' ngày 18/8, người dân sống gần tòa nhà Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn cao 6 tầng (đóng tại số 39A đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh) thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông rơi từ trên tầng 4 xuống đất.

Khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đến xem thì thấy nạn nhân là người nước ngoài. Trên cổ nạn nhân lúc này có sợi dây điện quấn quanh cổ. Người dân phán đoán, có thể nạn nhân đã treo cổ tự tử ở tầng 4 nhưng sau đó rơi xuống đất và tử vong.

Sau vụ việc, người dân đã trình báo chính quyền địa phương, cơ quan công an.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Vinh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.