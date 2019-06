Vụ tài xế Vinasun bỏ mặc cô gái tử vong: Chia sẻ bất ngờ của mẹ nạn nhân duy nhất sống sót

Ngày 28/6, Công an quận Tân Phú, TP. HCM đã lấy lời khai của tài xế Đặng Tấn Phú (48 tuổi, taxi hãng Vinasun) về việc va chạm với xe máy rồi bỏ mặc nạn nhân nằm kêu cứu.

Hậu quả làm anh Nguyễn Hoàng Long (16 tuổi) cấp cứu trong trạng thái nguy kịch, chị Nguyễn Thị Mỹ T. (24 tuổi, quê Bến Tre) đã tử vong.

Theo Công an quận Tân Phú, tài xế Phú ở lại hiện trường 13 giây rồi rời đi. Cảnh sát vào cuộc truy xét, mời tài xế Phú lên làm việc sau 2 giờ xảy ra tai nạn.

Tài xế taxi xuống xe nhưng do sợ hãi nên đã bỏ chạy, để mặc nạn nhân trên đường.

“Khi làm việc với công an, tài xế Phú khai thấy nạn nhân nằm co giật nên bị hoảng loạn và lái xe rời khỏi hiện trường”, đại diện Công an quận Tân Phú trao đổi với Bảo vệ pháp luật về lý do tài xế không cứu người mà rời khỏi hiện trường.

Tâm sự với Vietnamnet nhưng bà Tống Thị Thanh Thủy (51 tuổi, mẹ nạn nhân T.) không tài nào giấu nổi những giọt nước mắt.

Nói trong hai hàng nước mắt, bà Thủy nghẹn ngào: “Xem hình ảnh từ camera ghi lại, nhìn con gái bé bỏng nằm một mình, sõng soài giữa vỉa hè lạnh ngắt, lòng tôi quặn thắt. Đau không lời nào tả được”

5 giờ trước khi nhận hung tin, bà còn nghe chị T. hớn hở khoe tuần tới sẽ về nhà và mua quà cho Xuka (con gái nạn nhân) và mang tiền về cho ba mẹ.

5 giờ trước bà vẫn còn nhìn thấy con gái bà mỉm cười hạnh phúc và xinh đẹp trên màn hình điện thoại. Vậy nhưng, 5 tiếng đồng hồ sau, mọi sự diễn ra theo cách bà và tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Huy.

Về phần nạn nhân duy nhất còn sống sót, 4h sáng 25/6, anh Long được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng bất tỉnh, chấn thương đầu, chảy máu tai và nhiều vết thương trên cơ thể. Khi tỉnh lại, anh không hình dung nổi chuyện gì đã xảy ra với mình.

“Tôi không nhớ gì cả. Khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện”, nói chuyện với PV Zing nhưng anh Long không giấu nổi vẻ bần thần.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị dập não, xuất huyết thái dương phải do đầu đập mạnh xuống đường khi va chạm. Tai trái mất khả năng nghe.

Mẹ anh thở dài: "Nó điếc một bên rồi. Giờ phải uống thuốc giảm đau liên tục nên cứ mê man, thuốc hết tác dụng là nó bị đau đầu".

Mẹ của Long cho biết sau khi xem những hình ảnh đầu tiên của vụ tai nạn được trích xuất từ camera tại hiện trường, bà xót xa cho con trai và Tiên. Khi xem đầy đủ clip dài 11 phút, bà giận đến run người.

Bà có cớ để giận khi người tài xế vì quá lo sợ mà bỏ mặc hai nạn nhân ở đó. Bà lại càng giận hơn khi ngoài tài xế này còn có 17 người đi xe máy và một ôtô 4 chỗ di chuyển qua khu vực, nhưng chỉ có một người đi xe máy dừng lại.

Trách những người qua đường vô tâm nhưng trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế này, bà chỉ mong sao mọi thứ trôi qua thật nhanh: “Nhìn khách quan thì mình thấy nó ác nhưng mà thôi, trách ai được. Nhiều người họ sợ liên can nên không dừng lại. Giờ tôi chỉ muốn mọi việc nhanh chóng qua đi”.

Công an quận Tân Phú xác định tài xế Phú vi phạm 2 lỗi là rẽ trái không bật tín hiệu giao thông và rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

“Nạn nhân Long cũng có lỗi trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, do sức khỏe của Long chưa ổn định nên công an chưa thông tin về việc này, sợ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe của nạn nhân”, đại diện Công an quận Tân Phú chia sẻ.

Trước đó, tai nạn xảy ra vào khoảng 3h12 ngày 25/6 tại giao lộ Tân Hương - Võ Công Tồn, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. HCM.

Khi đó, Long chở chị T. bằng xe máy, chạy với tốc độ cao rồi va chạm với xe taxi Vinasun chạy cùng chiều. Xe của Long lao thẳng vào vách tường, văng ra vỉa hè. Tài xế taxi Vinasun đã mở cửa xe xuống nhìn 2 nạn nhân rồi quan sát. Thấy không có ai khác, tài xế nhanh chân lên xe taxi bỏ chạy.

Cô gái nằm bất động, sau đó được xác định đã chết tại chỗ. Còn Long bị co giật liên tục.

Sau 5 phút không có ai đến cứu dù có hàng chục xe máy, ô tô chạy ngang qua, Long gắng gượng bò ra đường để cầu cứu. Hãng taxi Vinasun xác nhận, người lái chiếc taxi là tài xế của hãng và đã bị công an mời về làm việc. Tài xế này tên là Nguyễn Tấn Phú, 48 tuổi.