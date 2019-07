Vụ sát hại nữ nhân viên cây xăng: Kẻ gây án đâm nhiều nhát rồi bỏ đi, không lấy gì

Ngày 11/7, ông Nguyễn Bá Thái - Trưởng Công an xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị xã đang tiếp tục phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ vụ án nữ nhân viên cây xăng dầu Quỳnh Giang bị đâm chết lúc rạng sáng 10/7.

Theo ông Thái, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Đến 16h chiều qua, cơ quan công an mới khám nghiệm xong tử thi và khám nghiệm xong hiện trường. Bước đầu, qua khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát chứ không phải một nhát, trong đó có 2 nhát trúng ngực, 1 nhát ở lưng và một số vết cắt ở tay do giằng co qua lại với hung thủ", ông Thái thông tin.

Cây xăng dầu nơi xảy ra sự việc.

Cũng theo ông Thái, xem qua đoạn video từ camera an ninh của cây xăng cho thấy, sự việc xảy ra rất nhanh, kéo dài chỉ tầm 2 phút. Thời điểm này chị Trần Thị Phượng (37 tuổi) đang nằm ngủ tại hành lang của cây xăng dầu vì vị trí này có gió mát.

Khoảng 2h7', kẻ lạ mặt mặc quần bò, áo phông cộc tay, đội mũ phớt màu đen có kẻ trắng, mang giày thể thao và đeo khẩu trang bịt mặt tiến vào nơi chị Phượng nằm ngủ rồi đâm 2 nhát vào ngực.

Khi bị đâm, chị Phượng tỉnh dậy để kêu cứu nên liền bị kẻ lạ mặt này tiếp tục đâm vào lưng. Chị Phương khua tay giằng co với kẻ lạ mặt thì dao làm chị bị thương ở tay.

Hình ảnh kẻ gây án được camera an ninh ghi lại được.

Sau khi gây án, kẻ lạ mặt nhanh chóng bỏ đi khỏi hiện trường. Chị Phượng có gắng dậy lết vào trong phòng nơi các nhân viên nam đang ngủ để kêu cứu thì gục ngay trước cửa. Phát hiện sự việc, mọi người đưa nạn nhân Phượng đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong từ trước.

"Sự việc diễn ra rất nhanh. Qua khám nghiệm thì thấy trên người chị Phượng không bị mất tài sản gì, điện thoại và các thứ khác vẫn còn. Qua xem camera thì thấy kẻ lạ mặt này có tuổi đời từ 28-32 tuổi. Hiện cơ quan công an đang sàng lọc đối tượng để truy bắt kẻ gây án", ông Thái nói.

Theo chính quyền địa phương cho biết, nạn nhân Phượng đã có gia đình và 2 con. Con lớn hiện đang học lớp 2 và một đứa con còn nhỏ.

Người thân đau xót trong lễ tang của chị Phượng.

Trong sáng 11/7, gia đình, người thân đã làm lễ mai táng tiễn đưa chị Phượng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Có mặt tại tang lễ, nhiều người thương xót cho số phận ngắn ngủi của chị Phượng. Nhiều người nhận xét chị Phượng hòa đồng, vui vẻ và sống được lòng mọi người. Nghe tin chị Phượng bị kẻ lạ mặt vào sát hại, nhiều người không tin nổi đó là sự thật.