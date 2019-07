Nữ nhân viên cây xăng ở Nghệ An bị kẻ bịt mặt giết chết trong đêm

Phó chủ tịch xã Quỳnh Giang Chu Thị Ngọc xác nhận thông tin trên.

Theo đó, khoảng 2h sáng nay, chị Trần Thị Phượng (SN 1983, nhân viên công ty Xăng dầu Nghệ An) đang trực bán xăng ở Quỳnh Giang thì một người đàn ông bịt mặt, lao đến dùng dao tấn công.

Sự việc khiến chị Phượng bị trọng thương và tử vong ngay sau đó, còn đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang, nơi xảy ra vụ việc.

Lúc xảy ra sự việc, trong cửa hàng còn một nam nhân viên đang ngủ.

"Cửa hàng xăng dầu có 2 người, một người ngủ và một người trực. Kẻ bịt mặt chạy bộ từ ngoài QL1A, tay đeo găng, lao vào đâm chị Phượng gục xuống đất. Chị Phượng vẫn cố bò vào bên trong gọi đồng nghiệp rồi nằm bất động", nguồn tin cho biết.

Thông tin ban đầu, chị Phượng bị đâm 2 nhát dao.

Cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang nằm sát QL1A. Chị Phương quê ở TX Cửa Lò, lấy chồng về xã Quỳnh Giang đang làm ca đêm thì bị sát hại.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng.

Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang khám hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ án. Đồng thời tích cực truy tìm đối tượng gây án.