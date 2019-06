Vụ người đàn ông "tự sướng" trên xe buýt Hà Nội: Nữ sinh quá hoảng sợ nên công an đã phải cho về

Liên quan tới vụ việc một người đàn ông ngang nhiên "tự sướng" ngay trên xe bus, ngày 22/06, thông tin từ công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ người đàn ông này.

Theo đó, danh tính người đàn ông nói trên được xác định có tên H. (SN 1981, trú tại quận Hoàn Kiếm). Hiện cơ quan điều tra đang tích cực làm việc với các bên liên quan, đặc biệt là với nữ sinh để làm rõ vụ việc, xác minh đối tượng H. có hành vi dâm ô với nữ sinh này hay không.

Đối tượng H.

Thời điểm sau khi ghi nhận sự việc, cơ quan công an đã mời cả đối tượng H. cùng nữ sinh về công an phường để làm việc. Tuy nhiên, thông tin từ một cán bộ công an phường Hàng Mã cho biết, đơn vị đã phải cho nữ sinh về nhà vì cô quá hoảng sợ, chưa thể cung cấp thông tin.

"Sau khi xảy ra sự việc, nữ sinh quá hoảng sợ nên đơn vị đã cho về nhà, chưa thể làm việc được để xác minh rõ xem có hay không hành vi dâm ô. Bước đầu, anh H. khai chỉ thủ dâm nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý chứ chưa hề động chạm đến nữ sinh", vị cán bộ cho biết trên báo Thanh niên.



Trong khi đó, đến thời điểm này, tại cơ quan công an, H. khai nhận chỉ thủ dâm và chưa hề động chạm vào người nữ sinh đứng cạnh trên xe buýt.



"Vụ việc rất nhạy cảm nên đơn vị đang cố gắng xác định rõ nhất hành vi của đối tượng. Đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác minh rõ có hay không hành vi dâm ô", nguồn tin từ Công an phường Hàng Mã cho biết trên tờ Vietnamnet.