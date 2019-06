Tạm giữ người đàn ông ngang nhiên "tự sướng" cạnh nữ sinh cấp 2 trên xe buýt gây phẫn nộ

Liên quan đến vụ việc người đàn ông ngang nhiên "tự sướng" trên xe buýt ngày 22/6, Công an phường Hàng Mã (Hà Nội) đang tạm giữ người đàn ông tên H. (SN 1981) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việc tạm giam người đàn ông này là để tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác minh xem có hay không hành vi dâm ô.



Đối tượng H.

Đến thời điểm này, tại cơ quan công an, H. khai nhận chỉ thủ dâm và chưa hề động chạm vào người nữ sinh đứng cạnh trên xe buýt. Về phía nữ sinh liên quan, do tâm lý hoảng sợ nên phía công an chưa thể lấy thông tin.



Thông tin ban đầu, khoảng 12h 21/6, trên tuyến xe buýt 01, hướng đi từ bến xe Yên Nghĩa đến bến xe Gia Lâm khi đi qua phố Đường Thành, ông H. đã tiến lại gần một nữ sinh cấp 2 đang ngồi ở hàng ghế bên trái.

Lúc này, người đàn ông đứng áp sát vào sau ghế của nữ sinh, ngang nhiên thực hiện hành vi thủ dâm. Quá sợ hãi, cô gái đã hét lên nhờ mọi người giúp đỡ. Ngay sau đó, những hành khách trên xe mới phát hiện hành vi của người đàn ông và tiến hành bắt giữ đối tượng giao cho công an.

Qua điều tra được biết, ông H. đã lập gia đình và qua lời khai ban đầu, người đàn ông này không có tiền sử về bất cứ loại bệnh nào. Quá trình làm việc tại trụ sở, ông H. đã thành khẩn khai báo, thừa nhận những hành động đã làm trên xe buýt.

Sau đó, Công an đã lập biên bản và yêu cầu ông H. viết bản cam kết không tái phạm.