Vụ cô gái trẻ mất tích ở sân bay Nội Bài: Cùng lên taxi với một thanh niên lạ, người thân nghi ngờ status trên Facebook là giả mạo?

Chị Đông cho biết, vào khoảng 23h ngày hôm qua (13/8) lực lượng an ninh sân bay đã trích xuất camera và phát hiện con gái chị sau khi vào nhà vệ sinh đã thay áo, sau đó đi cùng một người nam giới lên chiếc taxi rồi mất tích bí ẩn.

Công an Hà Nội cũng đã trích xuất camera và cho thấy chiếc taxi trên đi đến đoạn cầu Nhật Tân (Hà Nội) thì mất dấu vết.

Vũ Trà My mất tích cùng nam thanh niên lạ mặt

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 13/8, Đội An ninh cơ động nhận được thông tin trình báo từ hành khách Đặng Văn Minh (Thanh Châu - Phủ Lý - Hà Nam) về việc tìm người nhà đi máy bay sau đó bị thất lạc tại khu vực công cộng sảnh E - tầng 2 - nhà ga hành khách T1.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Đội An ninh cơ động làm việc với anh Đặng Văn Minh, chúng tôi được biết nội dung sự việc cụ thể như sau:

Cháu gái anh Đặng Văn Minh tên là Nguyễn Vũ Trà My, sinh 04/01/1998, hộ khẩu TTT: 1023 Hùng Vương - TT Di Linh - Lâm Đồng.

Vào khoảng 15h00 ngày 13/8/2019 cháu Nguyễn Vũ Trà My đi cùng người nhà làm thủ tục đi chuyến bay VJ407 chặng bay HAN - DLI dự định cất cánh lúc 16h40 cùng ngày tại quầy làm thủ tục Check in E 30 - Sảnh E - tầng 2 - nhà ga hành khách T1.

Sau khi làm thủ tục xong cháu Nguyễn Vũ Trà My có báo người nhà đi vệ sinh, sau đó không quay lại lấy thẻ lên tàu bay và hộ chiếu để tiếp tục chuyến bay.

Người nhà không thấy cháu Nguyễn Vũ Trà My quay lại đã để lại hộ chiếu và thẻ lên tàu bay của cháu tại quầy Check in E28 và tiếp tục đi chuyến bay VJ407.

Nhận được thông tin trên Đội An ninh cơ động đã hướng dẫn anh Đặng Văn Minh về Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài trình báo sự việc trên. Đồng thời Đội An ninh cơ động phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc, hãng hàng không Vietjet Air, Tổ camera giám sát, hỗ trợ tìm kiếm cháu Nguyễn Vũ Trà My tại các khu vực công cộng nhà ga hành khách T1,T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Qua hình ảnh Camera giám sát vào khoảng 14h06 phát hiện cháu Nguyễn Vũ Trà My đi từ cầu thang bộ công cộng sảnh A, tầng 2, nhà ga hành khách T1, xuống tầng 1, đi bộ ra khu vực sảnh E gặp 1 thanh niên mặc áo đen và sau đó cả hai ra làn giao thông số 02, sảnh E, tầng 1, bắt taxi loại xe 7 chỗ ngồi hãng G7.

Về thông tin chia sẻ trên Facebook được cho là của My với dòng trạng thái có nội dung sau: "Con đang ở nơi an toàn, bình an không có chuyện gì. Con sẽ gọi điện về cho gia đình sớm. Con đi hoàn toàn tự nguyện không có ai bắt ép... Con đi sẽ tự chăm sóc bản thân, ngày ngày sẽ gọi điện về cho gia đình để mọi người bớt lo".

Chị Đông cho rằng, dòng trạng thái này không phải do Trà My viết, bởi đây không phải giọng văn của con gái chị.