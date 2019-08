Hà Nội: Cô gái trẻ mất tích bí ẩn ở sân bay Nội Bài sau 1 tuần về quê thăm bà ngoại ốm

22h tối cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, chị Đông (người thân cô gái) cho biết, đến thời điểm này gia đình chị vẫn chưa liên lạc được với cô gái.

Theo chị Đông, cách đây 1 tuần, Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998) về quê Nam Định thăm bà ngoại đang ốm. Đến chiều nay, My cùng em trai ra sân bay Nội Bài để vào TP.HCM, tuy nhiên sau đó cậu em trai không liên lạc được với chị.

"Cháu My để lại điện thoại và túi, có nhắn em trai là đi vệ sinh, cậu em chờ mãi mà không thấy ra nên đã đi tìm. Ngay lúc đó, em trai nhờ kiểm tra camera an ninh thì thấy chị mặc áo màu trắng đi vào mà mãi không thấy ra. Một lúc sau, có nhân viên của sân bay cho biết sau khi check camera khác thì thấy My lên xe buýt. Tôi thấy rất lo ngại, cháu My lúc đi chỉ có khoảng 1 triệu đồng trog người", chị Đông bối rối.

Chị Đông cho biết thêm, lúc tối cùng ngày có một cuộc điện thoại gọi đến thông tin: "Gia đình đừng đăng báo, đừng báo công an, con chị đi 1 tuần thì sẽ về. Tuy nhiên tôi đề nghị đưa cho tôi nghe giọng nếu đúng My thì tôi an tâm không báo công an nhưng họ không cho tồi tắt máy", chị Đông nói.

Hình ảnh cô gái tên My do gia đình cung cấp

Người thân của cô gái cho hay, khi đi cháu My mặc áo khoác màu xanh, túi xách màu xám. Ai biết thông tin về cháu My xin liên hệ qua số điện thoại: 0942861907 (chị Đông). Gia đình chị Đông xin cảm ơn và hậu tạ.

Theo tìm hiểu của PV, đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng trong đó có rất nhiều cảnh sát đã vào cuộc thu thập thông tin. Một số hãng taxi ở khu vực sân bay nội bài cũng đã nhận được thông báo và đang phối hợp cung cấp thông tin cho cảnh sát.