Vụ cô gái bị sàm sỡ trên máy bay Vietnam Airlines: Khách thương gia là đại gia bất động sản

Theo Thông tư số 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN chính thức có hiệu lực từ 1/6/2019, khách say rượu bia sẽ không được đi máy bay.

Cụ thể, thông tư của Bộ GTVT quy định rõ về việc kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi (gồm mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần; Mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích).

Trường hợp khách bị mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích sẽ không được chấp nhận chuyên chở. Đối với hành khách bị bệnh tâm thần, việc chuyên chở do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định.