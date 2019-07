Khách thương gia say xỉn, sàm sỡ cô gái trẻ ngay trên máy bay

Nhân viên hàng không yêu cầu nam hành khách say xỉn, có hành vi sàm sỡ khách đi cùng rời khỏi máy bay.

Chiều qua (26/7), cơ trưởng chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP. HCM của Vietnam Airlines đã quyết định từ chối phục vụ một nam hành khách say xỉn, có hành vi quấy rối hành khách khác.

Trao đổi với Báo Giao thông, nữ hành khách trẻ tuổi bị quấy rối còn chưa hết bức xúc. “Em vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì chú ấy đi qua. Bất ngờ em thấy chú ấy sờ vào vai em rồi lần dần xuống phía sườn. Quá hốt hoảng, phải mất vài giây em mới định thần và nói to: Chú làm cái gì đấy”, nữ hành khách nói và cho biết thêm: "Vị khách kia lúc đó trông có vẻ đã say rượu, vẫn cười và luôn mồm nói: Chú có làm gì đâu".

“Rất may, ngay lúc đó, tiếp viên trưởng chuyến bay đã xuất hiện. Nhanh chóng nhận định tình hình. Tiếp viên trưởng hỏi vị khách kia là có phải đang say không và ông ta đã thừa nhận. Sau đó, chị trấn an em và cho biết sẽ báo cáo cơ trưởng chuyến bay về vụ việc”, nữ hành khách chia sẻ.

Được biết cơ trưởng chuyến bay sau đó quyết định từ chối phục vụ nam hành khách này. An ninh sân bay và nhân viên phục vụ mặt đất cũng có mặt và yêu cầu vị này ra khỏi tàu bay.

“Lúc đó em rất sợ và không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình vẫn bay cùng nam hành khách kia. Rất may, tiếp viên trưởng đã động viên và trấn an. Phi hành đoàn cũng xử lý rất nhanh và chuyên nghiệp”, nữ hành khách tiếp lời.

Theo lời nữ hành khách này, vị khách sàm sỡ kia còn dọa tiếp viên về việc ông ta có quan hệ với một ai đó có chức sắc, tuy nhiên, phi hành đoàn vẫn kiên quyết xử lý.

Hành khách say xỉn V.A.C được xác định có ghế ngồi số 6D.

Theo Thông tư số 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN chính thức có hiệu lực từ 1/6/2019, khách say rượu bia sẽ không được đi máy bay.

Cụ thể, thông tư của Bộ GTVT quy định rõ về việc kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi (gồm mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần; Mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích).

Trường hợp khách bị mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích sẽ không được chấp nhận chuyên chở. Đối với hành khách bị bệnh tâm thần, việc chuyên chở do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định.