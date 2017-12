Vụ chồng sát hại 3 mẹ con ở Thanh Hóa: Nghi phạm được nhiều người đánh giá là hiền lành, giỏi làm ăn

aFamily.vn>Xã hội

Nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng là ngôi nhà 2 tầng khang trang chật kín người bên trong, phía bên ngoài cũng có hàng trăm người dân đến từ các xã xung quanh để theo dõi.



Theo tìm hiểu của chúng tôi, kẻ gây án là Nguyễn Minh Hùng (SN 1981 - chồng nạn nhân), nạn nhân là chị Phạm Thị Th. (SN 1982) cùng 2 con gái nhỏ (một bé học lớp 6, một bé 5 tuổi).

Người dân tập trung trước ngôi nhà của nạn nhân

Anh Q. một người hàng xóm và là bạn của gia đình nạn nhân cho hay, khoảng 6h sáng nay bất ngờ anh nhận được cuộc điện thoại của anh trai chị Th. thông báo hung tin.

"Anh trai của cái Th. thông báo cái Th. nó chết rồi, tôi cứ tưởng sáng ra nó ngủ mơ nên hỏi lại thì nó giải thích thêm; thằng Hùng nó giết chết hết cả 3 mẹ con rồi, tôi liền chạy sang và khi vào nhà lần lượt tôi chứng kiến cảnh tượng đau lòng, chân tay tôi như muốn rụng rời", anh Q. kể.

Người dân từ rất xa đã đến để theo dõi sự việc

Còn ông T. một người hàng xóm cho hay: "Lúc sáng đi ra đường thấy ông bí thư chi bộ đang chạy ngược xuôi thông báo về việc Hùng giết vợ và con", người nàykể.

Nói về nạn nhân, anh T. một người lái xe ô tô dịch vụ, cũng là người thường xuyên được nhà trường của chị Th. thuê đi lễ chùa mỗi năm 2 lần, cho hay.

"Tôi khẳng định chị Th. là người rất hiền lành, mỗi năm tôi chở mọi người đi lễ 2 lần nên rất thân quen mọi người". anh T. nói.

Rất nhiều người hiếu kỳ tìm chỗ để chứng kiến đám tang

Trong khi đó, một người đàn ông cho biết anh là bạn của nghi phạm kể: "Tôi được biết, tối hôm qua Th. là người cuối cùng ra kho bạc rút tiền (6,3 triệu đồng) cho nhà trường, do cô này trong công đoàn. Ai ngờ sáng nay tôi nghe tin đau lòng, tuy nhiên tôi cũng không thể hiểu gia đình này có gì mâu thuẫn hay không".



"37 tuổi nó đã đem tiền về xây nhà"

Về nhân thân của đối tượng gây án, hầu hết người dân ở đây đều nhận xét Hùng là người hiền lành, không cờ bạc, không rượu chè và cũng không mấy khi dao du với bạn bè.

"Anh em hàng xóm chúng tôi có lập tổ bạn bè, thi thoảng có đàn đúm là trận nhậu nhưng chưa mời được Hùng tham gia", một người bạn của đối tượng cho hay.

Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc

Còn ông V. một người lớn tuổi là bạn của bố mẹ đối tượng, cho hay, ngôi nhà của nạn nhân đang ở được xây dựng vào năm 2014 do thời gian Hùng làm nghề máy ủi ở Sơn La.

"Cách đây vài năm, lúc ấy 37 tuổi sau khi không làm ăn ở xa nữa thì đem tiền về xây nhà, điều đó cho thấy nó là người cũng vì gia đình và chịu khó. Sau đó là về làm nghề lái xe tải (loại 1,5 tấn) cho anh vợ", ông V. nói.

Người dân địa phương xót xa tiễn đưa thi hài các nạn nhân

Trong khi đó, bà L. người cùng làm với Hùng ở nhà anh vợ Hùng cũng nhận xét: "Tôi thấy Hùng là người hiền lành, nhưng cục tính, ít nói. Mỗi lẫn nó đi qua cứ lấy chân phẩy vào chúng tôi rồi lại nhe răng cười… và nó chẳng chơi với bạn bè mấy".

Chia sẻ với chúng tôi, một lãnh đạo xã Nga An cho biết, hai vợ chồng Hùng lấy nhau được khoảng 15 năm, có được 2 người con gái. Gần đây Hùng không phải lái xe cho anh vợ nữa mà ở cơ sở để quản lý, còn vợ làm giáo viên tiểu học.

"Cả 2 vợ chồng đều có công ăn, việc làm ổn định và xây dựng nhà cửa. Mới đây Hùng còn được dân tín nhiệm bầu làm phó thôn. Từ trước đến nay, Hùng rất hiền lành, không bao giờ cờ bạc, rượu chè gì cả", lãnh đạo xã Ngan An cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo này, ngày 28/12 vợ Hùng là chị Phạm Thị Th có đi rút tiền ở kho bạc để về chuẩn bị liên hoan công đoàn cơ quan, sau đó có về nhà muộn hơn mọi ngày (khoảng gần 10 giờ tối), sau đó vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sự việc đau lòng này.



Người dân xót xa tiễn đưa các nạn nhân đi hỏa thiêu

Trước đó, sáng sớm ngày 29/12, Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án và đã lập tức cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra vụ án.



Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Nga Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra.

Nhiều dấu vết vẫn còn lưu trên tường

Hiện trường vụ án

Người dân bàn tán xôn xao về sự việc

Chủ tịch UBND xã Nga An – Phạm Văn Tuấn cũng thông tin, ngay sau khi gây ra vụ thảm án, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã tự chặt tay mình và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.