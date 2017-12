Hàng nghìn người tiễn đưa 3 mẹ con bị chồng sát hại trong đêm ở Thanh Hóa

aFamily.vn>Xã hội

Có mặt từ sáng sớm, nhiều người không khỏi xót xa khi nghĩ về số phận các nạn nhân. Điều đặc biệt, hầu như ai cũng đều bày tỏ sự bất ngờ trước sự ra tay sát hại của người chồng, người cha.



Hàng nghìn người tiễn đưa thi hài các nạn nhân đi hỏa thiêu.

Người gây án là Nguyễn Minh Hùng (SN 1981), nạn nhân là chị Phạm Thị Th (SN 1982) và 2 con gái là N.T.D (SN 2006) và N.H.A (SN 2012).

"Chúng tôi cho rằng có điều gì đó vô cùng khó hiểu, bởi vì anh Hùng là người rất hiền lành, không chơi bời cờ bạc, không rượu chè. Nếu là mâu thuẫn vợ chồng mà quá tay thì có vợ là người chịu thiệt nhưng đây Hùng còn sát hại cả hai đưa con thì quá man rợ", một cụ ông có mặt tại đám tang đau xót nói.



Nhiều người dân đến từ các xã lân cận.

Theo ghi nhận, tang lễ được tổ chức trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ, rất đông đoàn thể đến thăm viếng động viên gia đình.

Đau xót khi cả 3 quan tài của mẹ con chị Th. lần lượt được đưa ra khỏi gia đình.

Người dân đau xót tiễn đưa thi thể 3 mẹ con.

Bất cứ ai cũng phải xót thương khi phải chứng kiến cảnh tượng này

Trước đó, sáng sớm ngày 29/12, Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án và đã lập tức cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Nga Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Liên quan vụ án trên, ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nga An xác nhận thông tin vụ việc trên và cho biết, vụ án mạng xảy ra đêm 28/12 nhưng đến sáng ngày 29/12, người chồng tên Nguyễn Văn Hùng có gọi điện cho một cán bộ bí thư chi bộ xã thông báo về việc mình đã dùng dao chém vợ là chị Phạm Thị Th. cùng hai con gái nhỏ tuổi tử vong và đề nghị gọi công an tới bắt giữ mình.



Chủ tịch UBND xã Nga An – Phạm Văn Tuấn cũng thông tin, ngay sau khi gây ra vụ thảm án, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã tự chặt tay mình và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Còn vợ của Hùng và 2 con gái được xác định đã tử vong do vật sắc gây nên.