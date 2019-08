Vụ bé 6 tuổi tử vong nghi do bị trường bỏ quên trên ô tô: Vì sao trẻ có nguy cơ chết ngạt rất cao khi ở trong xe ô tô và cách phòng tránh

Theo thông tin ban đầu, bé trai L.H.L (6 tuổi) là học sinh Trường Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là buổi thứ hai bé L. đến trường. Thế nhưng, đến chiều, phụ huynh của bé L. nhận được tin báo con trai phải cấp cứu, chạy đến bệnh viện thì ngã quỵ khi biết tin con trai đã tử vong. Sau nhiều lần gặng hỏi, giáo viên chủ nhiệm mới thừa nhận là sáng 6/8 đã không chú ý nên để quên bé L. trên xe ô tô.



Không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ em cũng cần biết những kiến thức quan trọng này để bảo vệ con em và chính mình.

Theo số liệu được tổ chức Golden Gate Weather Services (GGWS) công bố tính từ năm 1998 đến 2019, chỉ tính riêng tại Mỹ đã có 800 trẻ thiệt mạng vì bị cha mẹ bỏ quên ở hàng ghế sau ôtô trong vài tiếng đồng hồ. Tổ chức Kids and Cars thống kê trung bình có 38 trẻ thiệt mạng mỗi năm tại Mỹ do trời nắng nóng vì bị cha mẹ bỏ quên trên xe.



1. Vì sao trẻ ở trên ô tô quá lâu có thể gây ngộ độc, tử vong

Theo các chuyên gia y tế, ngủ trong ô tô đóng kín rất dễ bị ngạt khí, nhất là với tài xế, phụ nữ, và đặc biệt là trẻ em vì đây là đối tượng thiếu hiểu biết, nghịch ngợm, hay thích trốn trong xe để trêu đùa người lớn hoặc cũng có thể do bị bỏ quên.

Tại Mỹ, trung bình có 38 trẻ em tử vong mỗi năm do bị bỏ quên trong ô tô, nhiều trường hợp phụ huynh cố tình bỏ con trên xe để đi giải quyết công việc của mình mà khi quay trở lại xe thì chuyện đáng tiếc đã xảy ra.

Trẻ tử vong khi ngủ trên ô tô có thể do những nguyên nhân sau:



- Trường hợp tắt điều hòa, cửa khóa: Trẻ ngủ quên trên ô tô, trong xe không còn dưỡng khí để thở nên lịm dần và tử vong.

- Trường hợp bật điều hòa, cửa khóa: Hầu hết những xe hiện nay tài xế đều chọn chế độ gió trong. Sau một thời gian khi cảm biến phát hiện thiếu dưỡng khí, điều hòa tự lấy gió ngoài để tăng khí tươi. Tuy nhiên, không khí ngay ngoài xe lại bị bao phủ bởi khí từ ống xả, chứa nhiều CO, khi trẻ hít vào, CO kết hợp với Hemoglobin trong hồng cầu làm biến đổi cấu trúc Hemoglobin, khiến hồng cầu không thể vận chuyển oxi tới các tế bào cơ thể. Từ đó, tế bào thiếu hụt oxy, trẻ sẽ hôn mê rồi tử vong. Nếu sống thì di chứng về não là rất lớn bởi não không có oxy trong thời gian dài.

Nói về khả năng có thể bị đột tử trong xe ô tô, trẻ em có nguy cơ cao hơn người lớn bởi lẽ trẻ em có sức khỏe yếu có thể tử vong do sốc nhiệt kể cả khi xe đỗ trong bóng râm. Nguyên nhân là thân nhiệt của trẻ em có thể tăng nhanh hơn gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Sốc nhiệt xảy ra khi thân nhiệt vượt quá 40 độ C và nếu đạt mức gần 42 độ C có thể dẫn đến tử vong.

2. Làm sao để tránh cho trẻ bị ngạt, ngộ độc khí khi ở trong xe ô tô?

Nếu cho trẻ ở trong ô tô lâu cùng mình, bố mẹ cần chú ý những điều sau:

- Cần chọn đỗ xe ở nơi thoáng đãng, tránh xa không gian chật hẹp, bí khí bởi nếu tai nạn xảy ra, ngay cả khi mở hết cửa bé vẫn sẽ bị thiếu oxy hay nghiêm trọng hơn là ngộ động khí CO thải từ động cơ.

- Để tránh trẻ bị chết ngạt khi ngủ trên ô tô, bố mẹ cần hé một chút cửa kính để đảm bảo không khí bên trong và bên ngoài lưu thông, đủ oxy cho bé ở bên trong.



- Trường hợp bật điều hòa và đóng kín cửa xe, phụ huynh cần chọn chế độ lấy gió ngoài, bổ sung oxy cho khoang cabin.

Đặc biệt, bố mẹ cần phải quan tâm, chú ý đến trẻ hơn, không được để lại mình bé trên ô tô. Trước khi rời khỏi xe, nên kiểm tra lại trong xe để tránh để quên trẻ hay đánh rơi đồ vật gì dễ gây cháy nổ.