Đã có những vụ tử vong trong ô tô gây ám ảnh xảy ra trên thế giới và cả ở Việt Nam

Thông tin một bé trai 6 tuổi tử vong nghi bị bỏ quên trên xe đưa đón đến trường học mới đây đã khiến không ít các bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng, nhất là những cha mẹ có con đi học bằng xe đưa đón.

Theo thông tin ban đầu, bé trai L.H.L (6 tuổi) là học sinh Trường Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tử vong trong ngày thứ 2 đến trường. Sau nhiều lần gặng hỏi, giáo viên chủ nhiệm mới thừa nhận là sáng 6/8 đã không chú ý nên để quên bé L. trên xe ô tô.

Sau khi để xảy ra sự cố, đại diện trường quốc tế Gateway thừa nhận việc tắc trách, thiếu học sinh nhưng không kiểm tra số lượng để dẫn đến việc bé trai tử vong trên xe. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp cùng gia đình để giải quyết sự việc.

Dù chưa biết chính xác nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé trai L.H.L, nhưng khả năng tử vong do ngạt trên xe ô tô đóng kín cửa hoàn toàn cũng có thể xảy ra. Cụ thể, trước đó cũng có không ít trường hợp đáng tiếc dẫn đến tử vong trong ô tô được ghi nhận trên thế giới và cả ở Việt Nam trong nhiều năm qua.

Năm 2008: 2 công chức tử vong trong xe

Ngày đầu tháng 11/2018, trận lũ lụt lịch sử tại Hà Nội càng trở nên nặng nề hơn khi có cả vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của 2 công chức tại đường Lê Trọng Tấn. Tại hiện trường cho thấy có có 2 người đàn ông chết khi đang nằm ngủ trong một chiếc ô tô. Người lái xe chết trong tình trạng nằm trên ghế ngả về phía sau, còn người ngồi ở ghế phụ chết trong tư thế 2 chân gác lên phía trước kính chắn gió, đầu gục vào cửa kính bên phải.

Theo nhận định, rất có thể khi đi đến đoạn đường sát bờ sông Lừ, do bị ngập nước, ô tô chết máy nên 2 người trong xe đã kéo cửa kính lên ngủ lại để trông ô tô và bị chết ngạt.

Năm 2013: Bé gái gốc Việt chết thương tâm trong xe vì mẹ bỏ quên

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/7 vừa qua. Bé Gabriella Gi-Ny Lương, còn có tên gọi khác là Ella, 11 tháng tuổi, đã bị người mẹ gốc Việt bỏ quên trong xe Lexus suốt 3 giờ trong thời tiết oi bức, ngột ngạt khiến bé tử vong. Nguyên nhân cũng là do mẹ của bé là cô Katie quên gửi bé cho người giữ trẻ trước khi đến nơi làm việc. Chỉ đến khi người giữ trẻ gọi điện thoại hỏi thì vợ chồng Katie mới biết mình đã bỏ quên em bé trong xe và vội vàng chạy ra ngoài bãi đậu cạnh tiệm móng tay để cứu con gái. Bé Ella được đưa đến bệnh viện nhi Alabama ngay lập tức, tuy nhiên, bé được xác định đã chết trước đó.



Năm 2014: Một bé gái chết ngạt trong ô tô đỗ ở bệnh viện

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, vào tháng 11/2014 xảy ra trường hợp bé gái là T.T.A.Q (9 tuổi, ngụ tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) được phát hiện nằm bất động trong xe của ông Q.V.H., kỹ thuật viên khoa gây mê hồi sức bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Được biết, tối hôm trước, ông H. lái chiếc xe trên về bệnh viện đậu cạnh căng tin, sau đó khóa xe và đi chiếc ô tô khác về.

Sáng tối ngày hôm sau ông trở lại bệnh viện, quay trở lại chiếc xe tại đó thì phát hiện cháu bé. Kết quả giám định cho thấy, cháu bé bị chết ngạt chứ không bị tác động nào của ngoại lực. Mẹ cháu bé cho biết cháu bị thiểu năng trí tuệ, đã tự ý chạy lung tung khiến người nhà phải đi tìm.

Năm 2015: Bố đãng trí khiến con chết ngạt trong xe ô tô

Đó là trường hợp của một bé trai xấu số ở Hồ Nam, Trung Quốc. Nguyên nhân khiến em tử vong là do bị bố mẹ để quên ở ghế sau ô tô và đỗ giữa trời nắng hàng giờ đồng hồ.

Sáng hôm đó, bé Tiểu Thiên cùng 1 số anh em họ được gia đình đưa đi tiêm chủng. Đến giờ ăn cơm trưa, Tiểu Thiên đã ngủ quên trên xe và mọi người cũng không để ý vì nghĩ em đã về nhà mình để ăn trưa rồi. Nhưng mãi đến 5 giờ chiều, khi có bạn xuống tim Tiểu Thiên để chơi thì bố mẹ cậu bé mới tá hỏa nhận ra con bị "mất tích" từ chiều. Sau khi chia nhau đi tìm khắp nơi, bố mẹ cậu bé mới nhớ ra và tìm thấy con trong xe ô tô. Lúc này người bé đã nóng ran, mặt đỏ bừng, lay mãi không dậy. Họ đã gọi cho bệnh viện gần đó, một y tá được cử đến nhưng sau khi kiểm tra thì y tá kết luận rằng bé Tiểu Thiên đã tử vong từ rất lâu trước đó.

Cũng trong năm 2015, cùng nguyên nhân bố mẹ đãng trí mà một bé trai tên là Luca Albanese, 2 tuổi, sống tại phía bắc thị trấn Piacenza, Italia, cũng bị tử vong trong xe ô tô. Cha mé Luca thừa nhận đã quên thả con xuống nhà trẻ như mọi ngày. Thay vào đó, anh lái xe thằng đến nơi làm việc. Vào thời điểm đó, nhiệt độ trên xe ô tô lên tới 47 độ C, đứa trẻ bị bỏ lại trên xe cả ngày cho đến tận chiều. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy bé Luca đã tử vong vì bị nghẹt thở. Quá đau buồn và sốc nặng, bố mẹ bé đã phải nhập viện.

Năm 2019: Hai trẻ sinh đôi người Mỹ chết trong xe hơi vì bố bỏ quên



ặp sinh đôi gần 1 tuổi, gồm một bé trai và một bé gái, được phát hiện đã tử vong trong xe hơi tại New York hôm 26-7. Điều tra ban đầu cho thấy người bố đãng trí bỏ quên con trên xe.

Theo CNN, Sở Cảnh sát New York cho biết cặp sinh đôi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở ghế sau xe hơi hôm 26-7. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ và tiến hành thẩm vấn bố của hai đứa bé. Theo lời khai của ông bố 39 tuổi, sau khi làm việc cả ngày tại một bệnh viện cách nơi đỗ xe hai tòa nhà, người này mới nhớ ra mình đã bỏ quên con trên xe hơi.

Khả năng tử vong khi ở trong xe ô tô đóng kín cửa hoàn toàn có thể xảy ra

Trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân lớn nhất khiến cho người trong xe bị ngạt thở dẫn đến tử vong là do cửa xe đóng kín, có thể bật điều hòa hoặc không.

Trong trường hợp đóng cửa, bật điều hòa ở chế độ lấy gió trong, nếu ở các xe đời cũ chỉ dùng chính không khí bên trong xe để làm lạnh thì việc lưu thông không khí với bên ngoài hầu như không có. Ngủ trong ô tô trong lúc này có thể khiến một người tử vong trong khoảng 2-3 giờ vì cạn kiệt oxy, càng nhiều ngời thì thời gian càng rút ngắn. Bởi vậy, nếu muốn ngủ trong xe hơi bật điều hòa phải chọn chế độ lấy gió ngoài giúp việc lưu thông không khí được tuần hoàn hơn. Tuy nhiên, dù là chọn chế độ lấy gió ngoài nhưng nếu xe bị hết nhiên liệu dẫn đến chết máy hoặc động cơ quá nóng vì dừng lâu một chỗ khiến hệ thống làm mát bằng gió cưỡng bức không hoạt động thì vẫn có thể dẫn đến tử vong.

Còn trong trường hợp đóng cửa, điều hòa trong xe không bật, mức oxy bên trong xe sẽ giảm, ngược lại, sự tích tụ khí carbon monoxide (CO) do rò rỉ khí thải sẽ tăng lên. Đây là một khí rất độc với máu, gia tăng nồng độ CO trong xe sẽ làm giảm lượng oxy đi vào máu, dẫn đến cơ thể bị sốc hoặc có thể đột ngột tử vong.