Chuyến đi tử thần của 39 nạn nhân trong xe container: Nhân viên an ninh tiết lộ lý do chiếc xe vượt qua được hải quan Anh Quốc

Như đã đưa tin, vào lúc 1h sáng ngày 23/10 (giờ địa phương), giới chức trách Anh Quốc đã phát hiện sự việc gây chấn động: Trong thùng của một chiếc xe tải container có chứa đến 39 thi thể người, nghi là nạn nhân của một đường dây buôn người tại quốc gia này.

Sự việc hiện đang được điều tra hết sức gắt gao, phối hợp cùng đại sứ quán tại nhiều quốc gia., và đến nay đã có 4 đối tượng tình nghi liên quan bị bắt giữ. Theo thông tin mới nhất xác định các nạn nhân được đưa đi từ Trung Quốc, thông qua cảng Zeebrugge (Bỉ), vượt sông Thames đến cảng Purfleet (Essex). Tài xế xe tải Mo Robinson - 1 trong 4 người bị tạm giữ - khai rằng người này nhận thùng hàng ở cảng Purfleet, tiến vào lãnh thổ nước Anh được 70 phút thì phát hiện thảm kịch.

Chiếc xe chở 39 thi thể bị phát hiện tại Essex (Anh Quốc)

Vấn đề nằm ở chỗ, bằng cách nào chiếc xe này vượt qua được hải quan tại cảng? Được biết, các cảng của Anh Quốc đều được trang bị các camera tầm nhiệt hiện đại để kiểm soát các trường hợp buôn lậu động vật - và cả người sống. Vậy mà chiếc xe vẫn qua mặt được dễ dàng.

Mới đây, trang Daily Mail đã có một cuộc phỏng vấn nhanh với 2 viên chức giấu tên (do sợ công việc bị ảnh hưởng) tại cảng Purfleet, và từ đây hé lộ ra hành trình kinh hoàng mà 39 nạn nhân đã phải chịu đựng.

Hành trình tử thần - 10h đồng hồ trong môi trường -25 độ C

Viên chức giấu tên tiết lộ, các camera tầm nhiệt này vốn chỉ được dùng để phát hiện hàng hóa, và áp dụng trên các xe tải thông thường. Vấn đề nằm ở chỗ, container dùng để vận chuyển các nạn nhân là loại đông lạnh.

"Camera tầm nhiệt không thể hoạt động được với các container đông lạnh. Đơn giản vì chúng quá lạnh, và bạn sẽ chẳng lấy được tí nhiệt nào nếu có ai thực sự trốn trong đó." - người này cho biết.

Có vẻ những kẻ đứng sau sự việc này biết điều đó, và chúng quyết định lợi dụng kẽ hở bằng cách nhét các nạn nhân vào trong xe hàng với nhiệt độ hạ thấp xuống tới -25 độ C. Để rồi thảm kịch xảy ra, khi chiếc xe phải di chuyển hơn 10h đồng hồ trong cái lạnh thấu xương. Một chuyến đi tử thần, và chẳng ai có thể sống sót trên đó.

Hình ảnh camera tầm nhiệt tại cảng Dover

Nhân viên còn lại cũng đồng tình: "Họ có thể vượt qua cảng Zeebrugge và Purfleet là vì các công cụ an ninh không đủ để phát hiện liệu có người trốn bên trong hay không."

"Những con người đáng thương này ngay từ đầu đã không có cơ hội sống sót. Ngay cả khi hệ thống làm lạnh được tắt đi, họ cũng phải ở trong tình trạng bị nhồi nhét và thiếu dưỡng khí suốt thời gian dài, dẫn đến ngạt thở mà chết. Một cỗ quan tài có lẽ còn nhiều không khí hơn so với cái thùng đó."

2 nhân viên an ninh cũng phải thừa nhận rằng việc kiểm soát toàn bộ các container qua cảng là điều "bất khả thi". Họ chỉ có thể kiểm tra ngẫu nhiên mà thôi. Hơn nữa, các container đông lạnh rất hiếm khi bị mở ra, vì điều này có thể gây tổn hại đến hàng hóa bên trong.

Nhân viên an ninh thực nghiệm lại việc làm sao chiếc xe lọt được qua cảng

"Cảng này thực sự rất đông, chúng tôi không thể kiểm tra mọi thứ cập cảng. Chúng tôi không đủ công cụ, không đủ nhân lực, mà cũng không đủ thời gian. Cảng lớn hơn như Dover thì nhiều công cụ hơn, còn ở đây thì không."

Một số người dân địa phương - như Chaima Allali - cho rằng chính bởi điểm này nên cảng Purfleet thường bị những kẻ buôn lậu lợi dụng để vận chuyển "hàng", trong đó có cả con người.

"Điều này khá phổ biến. Có rất nhiều công ty vận chuyển tại khu vực này, và tất cả đều phải đối mặt với vấn nạn có người nhập cư trái phép."

Cảnh sát cúi đầu trước "cỗ quan tài băng đá"

"Từ trước đến nay chưa có ai chết cả, nên lần này tôi thực sự kinh hoàng khi thấy điều đó."

Được biết, cảng Purfleet do công ty C RO Ports London sở hữu, mỗi năm phải tiếp nhận 200.000 containers, 200.000 xe đầu kéo và hơn 200.000 xe ô tô cỡ nhỏ mỗi năm. Hiện tại, công ty này từ chối bình luận về các thắc mắc liên quan đến kiểm soát và công cụ camera an ninh tầm nhiệt của họ.