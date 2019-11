Vụ 39 người chết trong thùng xe container ở Anh: Bắt 2 đối tượng tổ chức đưa người đi Anh

Liên quan đến vụ đưa người trốn sang Anh, chiều 1-11, đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng; bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ, triệu tập lấy lời khai một số đối tượng liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.



Mong nhận được xác con

Trước đó, ngày 30-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra tại Hà Tĩnh. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan đến vụ việc trên, cuối tháng 10-2019, nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh mất liên lạc với người thân trên đường nhập cư trái phép vào Anh bàng hoàng khi nghe thông tin nhiều người Việt tử vong trong vụ phát hiện 39 người chết trong container ở Anh. Nghĩ người thân đã mất, hiện nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã lập bàn thờ tạm, mong sớm nhận được thi thể người thân.

Nhiều gia đình ở Nghệ An hoang mang do nhiều ngày qua không liên lạc được với người thân ở Anh

Tiếp xúc với với phóng viên Báo Người Lao Động, ông L.M.T (ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có con là L.V.H (30 tuổi, mất tích nhiều ngày ở Anh) xót xa: "Để con trai sang Anh, tôi đã thế chấp 2 mảnh đất của gia đình được 700 triệu đồng, cộng với toàn bộ số tiền tích góp lâu nay của cả nhà được 100 triệu đồng, đưa tất cả cho người môi giới. Cứ nghĩ là cháu sang Anh làm việc, gia đình sẽ đỡ khổ. Ai ngờ, vừa tới Anh, H. mất liên lạc, giờ không biết thế nào".

Cùng chung hoàn cảnh như ông T. là gia đình ông P.V.T (ngụ thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - người đã làm đơn trình báo với chính quyền có con gái tên P.T.T.M (26 tuổi), nghi là nạn nhân tử vong ở Anh. "Thấy gia đình vất vả, thương bố mẹ, cháu mới quyết định đi Anh. Để cháu sang đó, gia đình phải vay mượn khắp nơi mới có được 900 triệu đồng đưa cho những người tổ chức chuyến đi. Đau đớn quá, con gái tôi chắc mất rồi vì lúc gặp nạn trong container, cháu có nhắn tin cầu cứu gia đình" - ông T. đau đớn.

Hành trình gian nan, bất trắc

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, để được sang Anh làm việc "chui", ngoài việc bất chấp nguy hiểm, đánh cược mạng sống của mình trong container, xe tải bịt kín, người đi phải đưa cho các đối tượng môi giới từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng.

Đi giá rẻ thì phải chấp nhận hành trình đầy gian nan, bất trắc. Từ Việt Nam, người lao động được đưa sang Trung Quốc rồi sang Nga hoặc các nước Đông Âu. Từ đây, bằng đường bộ, các đối tượng môi giới tổ chức đưa người lao động vượt biên qua nhiều nước để tới Pháp rồi sang Anh. Đi giá cao thì người lao động được tổ chức bay sang Đức hoặc Pháp, từ đây sẽ được đưa vào Anh. "Đi lao động "chui" nhưng chi phí sang Anh rất đắt" - anh S. (trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An; người từng sống nhiều năm ở Anh mới hồi hương) cho biết.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tính đến ngày 1-11, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 21 gia đình ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và TP Vinh... trình báo người thân mất tích trên đường tìm cách nhập cư vào Anh trái phép. Được biết, thời điểm những người này mất tích trùng với vụ việc cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể chết cóng trong container vào ngày 23-10.

Tại tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh. Trong số này, hầu hết ở huyện Can Lộc với 8 trường hợp. Huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh mỗi địa phương có 1 trường hợp. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của người thân các gia đình có trình báo người thân mất tích để gửi sang Anh phục vụ điều tra và xác định danh tính nạn nhân.