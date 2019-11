Mẹ của nữ sinh giao gà bị truy tố khung hình phạt cao nhất về tội Mua bán trái phép chất ma túy

Liên quan đến vụ "Nữ sinh giao gà ở Điện Biên", ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã hoàn tất Bản kết luận điều tra số 75/KLĐT vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với bị can Trần Thị Hiền (SN 1975). Các đồng phạm với bà Hiền gồm các bị can Vì Thị Thu - Vì Văn Toán (cùng sinh năm 1982); Bùi Văn Công (SN 1975) và Lường Văn Hùng (SN 1991); cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", theo khoản 4 Điều 194 BLHS năm 1999.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trong vụ án này, mẹ nữ sinh giao gà được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy ở Điện Biên.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bị can Trần Thị Hiền dù đã bị cơ quan chức năng xác định liên quan nhưng bà này có nhiều lời khai báo không trung thực, hành tung mờ ám trong vụ án con gái mình bị sát hại.

Trong suốt quá trình điều tra vụ án, khi công an bắt một số đối tượng, bà Hiền liên tục lên mạn đòi xử lý một số luật sư và nhà báo vì đưa tin về vụ án.

Mẹ của nữ sinh giao gà bị truy tố cùng các đồng phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng tham gia bắt giữ, hiếp dâm, sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên:

1. Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.

2. Bùi Văn Công, SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

3. Phạm Văn Nhiệm, SN 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa về hành vi Giết người, Hiếp dâm.

4. Lường Văn Hùng, SN 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên về hành vi Giết người, Hiếp dâm.

5. Lường Văn Lả, SN 1991, trú tại: Bản Mển, xã Thanh Nưa về hành vi Giết người, Hiếp dâm

6. Phạm Văn Dũng, SN 1972 ở Đội 19 xã Thanh Nưa (anh trai Phạm Văn Nhiệm) về hành vi Hiếp dâm

7. Cầm Văn Chương, SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh về hành vi Hiếp dâm

8. Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Không tố giác tội phạm

9. Vi Văn Toán, SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.