Vợ hai Minh Nhựa khoe ảnh sang chảnh "xịn" kèm theo text tiếng Anh nhưng dân tình lại soi ngay ra thiếu sót trầm trọng

Vợ hai Minh Nhựa có lẽ là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong vòng vài tuần trở lại đây với liên tục những sự vụ như vắng mặt trong đám cưới con riêng của chồng hay "đạo" của blogger người Úc. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là khả năng chỉnh ảnh của Mina Phạm quá đỉnh, có thể đạt ngang với những thợ photoshop lành nghề được rồi.

Tuy nhiên, kể từ sau vụ lùm xùm đó, Mina Phạm dường như tiết chế hơn hẳn. Thay vì đăng ảnh lung linh bay bướm kèm caption tiếng Anh thì cô nàng lại "nhân sinh quan" hơn hẳn với những status như thể chiêm nghiệm về cuộc đời. Điều này khiến cho dân tình ai cũng thấy vô cùng lạ lẫm.

Mina Phạm hồi này triết lý quá.

Dẫu vậy, có vẻ như đam mê với tiếng Anh của vợ hai Minh Nhựa là không thể dập tắt khi vừa mới nhận được lời khen dứt khỏi miệng thì hôm nay cô nàng lại quay về phong thái cũ. Bằng chứng là trong bức hình mới nhất của Mina có cả phần text theo font chữ bay bướm: "A bath, a book and some wine... I'll be just fine!!!". (Một chiếc bồn tắm, một cuốn saasch và chút rượu vang... Tôi sẽ ổn thôi).

Nhìn cảnh thì có thể đoán cô nàng đang đi du lịch ở đâu đó và nhất định là ảnh "xịn" chứ không phải là ảnh lấy của ai đâu. Tuy nhiên, bà mẹ 2 con đang đắm mình trong bồn tắm và trên tay là ly rượu vang nhưng lại chẳng có cuốn sách nào cả. Thế mới thấy, caption đôi khi chẳng phản ánh đủ hết những gì đang diễn ra đâu mọi người nhỉ?

Mina đi du lịch xịn đấy, không phải lấy ảnh của người khác nhé.

Thêm vào đó, cách chèn text vào ảnh của Mina cũng khá mềm mại, nuột nà và thẩm mỹ đó chứ. Như vậy chứng tỏ là chuyện gì xảy ra cũng có duyên cớ của nó, chỉnh ảnh nhiều thì ắt sẽ lên tay thôi mà, Mina nhỉ!