Chán khoe ảnh photoshop với caption tiếng Anh, Mina Phạm chuyển sang "công thức" mới là ảnh xịn kèm bài học nhân sinh

Sau một thời gian là tâm điểm gạch đá của cộng đồng mạng, phải nói rằng Mina Phạm - bà xã đại gia Minh Nhựa rất "chịu khó" tiếp thu những màn "bóc phốt góp ý" của dân mạng dành cho mình.

Bị nhắc nhở chuyện chôm hình của nữ blogger nổi tiếng, Mina liền quẩy ngay một ekip hùng hậu chỉ chuyên đi chụp ảnh cho mình và ông xã. Bị chê phong độ nhan sắc "lồi lõm", đi thẩm mỹ này khác, Mina liền đăng ngay clip cận cảnh gương mặt nhí nhảnh rồi thêm cả status chia sẻ bí kíp làm đẹp. Khá khen cho tinh thần cầu thị của bà mẹ trẻ!

Tuy nhiên, chán săm soi chuyện ảnh ọt, giờ cư dân mạng chuyển sang soi cái khác. Kể cũng tội, ai bảo Mina nổi bật quá cơ!

Nếu theo dõi trang cá nhân của bà xã Minh Nhựa thì nhiều người sẽ nhận ra Mina Phạm trước đây rất thích đăng ảnh ảo sửa tan nát kèm theo những câu quotes tiếng Anh kiểu dạng như "An intelligent person is like a river, the deeper the less noise" (Người khôn ngoan giống như dòng sông, càng sâu càng tĩnh lặng).

Đăng Facebook theo style "quý tộc" của Mina Phạm: ảnh chỉnh màu ảo tung chảo + caption tiếng Anh.

Tuy nhiên, gần đây cô vợ thị phi của Minh Nhựa đã đổi sang công thức mới: ảnh xịn mịn + caption dài như sớ, trích dẫn nguyên cả bài học cuộc sống, nhân sinh, tình yêu, gia đình, vợ chồng, phụ nữ... vào status. Bỗng dưng, ai cũng thấy Mina Phạm sâu sắc hơn hẳn, đúng với tuổi U30, mặc dù mấy câu chuyện so deep đó cũng đều là... đi mượn.

Nhưng ai rồi cũng phải khác...

Giờ Mina đã sâu sắc "từng trải" lắm rồi, thích những chuyện triết lý đáng suy ngẫm hơn là đi mượn quotes.

Chẳng hạn như Mina viết tặng con gái rằng: "Hãy tha thứ cho những người làm tổn thương con. Cuộc đời này chẳng ai làm vừa lòng được tất cả mọi người,cho dù con có dành tình cảm ấm áp để đối xử thì không phải ai cũng cảm nhận được điều đó". Hay bài viết nhắn nhủ đến Minh Nhựa: "Sau cùng phụ nữ chỉ cần sống theo chuẩn mực của bản thân chứ không cần theo tiêu chuẩn của đàn ông".

Không chỉ thế, Mina Phạm còn tăng thêm level học thức khi viết status bằng thơ nữa. Bạn bè người thân cho đến cư dân mạng đều cảm thấy ngỡ ngàng, còn Minh Nhựa thì ai cũng đoán sướng thầm trong bụng vì những câu thơ mà Mina Phạm đăng lên toàn là caption thả thính, không yêu chồng thì còn ai vào đây nữa!

Có thể kể đến status mới nhất: "Anh ơi mưa gió cận kề, nơi bình yên nhất là về bên em". Hoặc sến súa như: "Mây suốt đời chung tình với gió. Em suốt đời chỉ có mình anh!". Rồi cả lời bài hát lãng mạn nữa các mẹ ơi: "Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng".



Thôi cũng có thể coi như đấy là sự tiến bộ tích cực của Mina Phạm, còn hơn là bị ném đá cho to đầu!