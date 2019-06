Võ Hạ Trâm chưa bao giờ đẹp lộng lẫy đến thế, bật khóc nức nở trong đêm liveshow đỉnh cao nhất sự nghiệp

Vào tối ngày 28/6, Võ Hạ Trâm đã đứng trên sân khấu liveshow This Is Me của chính mình lỗng lẫy và sáng bừng hơn bao giờ hết. Một giấc mơ tưởng chừng như không thể chạm tay, nay, Võ Hạ Trâm đã khởi tạo, xây dựng, chắt chiu và chìm đắm trong nó như một người nghệ sỹ có thể hát lần cuối cùng trên sân khấu hằng ao ước.

Liveshow This Is Me được chia làm 3 chương với những mảnh ghép cụ thể về hành trình Võ Hạ Trâm đến với âm nhạc như thế nào. Ở chương đầu tiên, Võ Hạ Trâm đã tái dựng lại "buổi sơ khai" của giấc mơ ấy bằng những tác phẩm nhạc Việt được chọn lựa kỹ lưỡng. Trong đó, hình ảnh người mẹ - người đã luôn cho Võ Hạ Trâm thật nhiều sự ủng hộ, thương yêu để đam mê và đương đầu với rất nhiều khó khăn. Võ Hạ Trâm đã chọn ca khúc Mẹ tôi mở màn, như thể hiện sự biết ơn vô cùng của cô đối với mẹ của mình.

Võ Hạ Trâm đã chọn những bài hát phần nào đặc tả tâm trạng khi ấy của mình, cô đã suy nghĩ mình chọn đúng con đường chưa, mình sẽ đi được bao xa trong giấc mơ của mình. Hàng loạt ca khúc quốc tế nổi tiếng được Võ Hạ Trâm thể hiện qua màu sắc giọng hát rất riêng của mình. Và khi NSƯT Hữu Châu xuất hiện với vai diễn là giám đốc nhà hát, cả không gian như lắng đọng lại. Ở phần kịch này, Võ Hạ Trâm một lần nữa sống lại trong giai đoạn mình cần đưa ra quyết định quan trọng cho sự nghiệp.

Đó cũng là lúc chương 3 mang đậm màu sắc Broadway được mở ra, một chương "nặng ký" trong liveshow của Võ Hạ Trâm. Có thể nói, đây là chương tốn rất nhiều công sức của cả ê kíp thực hiện liveshow lần này vì đòi hỏi tất cả phải ăn khớp với nhau, không chỉ có âm nhạc mà còn có tính biểu diễn âm nhạc để truyền tải đến người nghe thông điệp trong từng tác phẩm.



Vào cuối chương trình, Võ Hạ Trâm bật khóc khi ông xã mang bó hoa hồng thật to lên tặng cô. Không gì hạnh phúc hơn khi cô cảm thấy mình luôn có những người yêu thương ủng hộ tinh thần, và Võ Hạ Trâm đã ôm mẹ khóc trong hạnh phúc khi liveshow kết thúc.



Võ Hạ Trâm ôm mẹ bật khóc sau khi kết thúc đêm diễn.

Chồng Ấn Độ có mặt trong liveshow của vợ.

Anh mang hoa và bánh sinh nhật đến chúc mừng Võ Hạ Trâm.

Võ Hạ Trâm đã có một đêm nghệ thuật "để đời" mang đậm dấu ấn cá nhân.