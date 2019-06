Võ Hạ Trâm khóc trên sàn tập, tiết lộ mức kinh phí làm liveshow đã lên đến 3 tỷ

Vừa qua, ca sĩ Võ Hạ Trâm đã có buổi tổng duyệt với toàn bộ ê kíp thực hiện liveshow This Is Me. Dù mỗi nghệ sĩ với một vị trí tham gia khác nhau trong chương trình, nhưng vì Võ Hạ Trâm tất cả đã tập luyện cùng nhau để sẵn sàng cho đêm diễn đặc biệt ngày 28/6 sắp tới.

Với bản thân Võ Hạ Trâm, suốt cả buổi luyện tập cô không một phút ngơi nghỉ, mặc dù đến thời điểm này, công việc chính duy nhất của mình là phải tập trung cho giọng hát thật tốt, nhưng Võ Hạ Trâm luôn cố gắng lắng nghe, và cùng trao đổi với mọi thành viên trong ê kíp để có được sự thấu hiểu tường tận từng khâu trong kịch bản để bước ra sân khấu cô hoàn toàn làm chủ.



Bật mí chút về những áp lực, Võ Hạ Trâm chia sẻ, vì chỉ có một mình chăm lo mọi thứ nên áp lực rất nhiều. Để chuẩn bị thật hoàn hảo mọi khâu, kinh phí tổ chức hiện nay đã lên đến con số 3 tỷ.

Con số đó chưa hẳn là con số khủng với một liveshow nhưng với Võ Hạ Trâm đó là sự nỗ lực rất lớn lao để cô có thể chạm tới giấc mơ của mình.

Không chỉ là một người bạn diễn trên sân khấu, NSƯT Hữu Châu còn là một người thầy với Võ Hạ Trâm. Cô cảm thấy mình quá hạnh phúc khi có một cơ hội để làm việc với thầy.

Lân Nhã cũng tham gia liveshow của Võ Hạ Trâm.

Buổi tổng duyệt đã diễn ra trong một tinh thần "quyết liệt", nhạc trưởng Trần Nhật Minh chăm chút cho dàn nhạc cũng như kiếm soát lại toàn bộ phần âm nhạc để làm sao tạo hiệu quả tốt nhất cho màu sắc Broadway Võ Hạ Trâm lựa chọn.