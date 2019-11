Vợ chồng tổ chức môi giới đưa người Nghệ An ra nước ngoài trái phép: Những chuyện chưa biết

Ngày 4/11, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt hai vợ chồng Đặng Ngọc Sếu (39 tuổi) và Đặng Thị Phương Chi (35 tuổi, cùng trú tại xã Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Cơ quan điều tra xác định, Chi là người môi giới để lao động sang Nga, còn Sếu ở bên Nga sẽ tiếp nhận người và đưa đi sang các nước khác.

Ngày 5/11, PV VTC News có mặt tại xã Viên Thành, thông qua người dân địa phương, chúng tôi được biết nhà của vợ chồng Sếu ở ven quốc lộ 7. Đó là ngôi nhà ba tầng khang trang, phủ sơn màu xanh.

Bà H. - một người dân ở gần - cho hay, gia đình nhà Sếu có 10 anh em, Sếu là thứ sáu. Cách đây hơn chục năm, Sếu đi xuất khẩu lao động ở nước Nga, sau đó Sếu sang Anh trái phép được một năm thì bị phát hiện và trục xuất về nước.

"Trở về quê, Sếu lập gia đình, anh ta đi buôn nồi đất và cũng khá giả từ nghề này", bà H. kể.

Sau đó, Sếu chuyển nhà từ trong xóm ra xây căn nhà ba tầng ở ven quốc lộ 7. Đến nay, anh ta có 5 người con, 1 trai, 4 gái, lớn nhất năm nay 12 tuổi, nhỏ nhất thì hơn 1 tuổi.

Khu vực gia đình Sếu sinh sống.

Cũng theo bà H., gia đình nhà Sếu có người thân ở nước ngoài, vì vậy, mấy năm gần đây Sếu tổ chức môi giới cho người dân ở địa phương qua Nga, Đức, Anh... Trong đó, vợ chồng Sếu chỉ đưa người sang Nga, còn sau đó là người khác sẽ đưa lao động sang các nước châu Âu.

"Với việc đưa người sang Nga, lao động mất chi phí khoảng 20-30 triệu đồng cho vợ chồng Sếu. Ở xóm 9 của xã này, có nhiều người đi theo đường dây của Sếu", bà H. tiết lộ.

Tuy nhiên, năm ngoái, Sếu bị vỡ nợ do không đưa được lao động sang Anh, Đức... bởi nước sở tại kiểm soát gắt gao. Các lao động này phải chờ thời cơ có khi đến hàng năm và mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt thì Sếu phải chịu.

Bà H. cho hay, bà cũng dự định cho con gái đi theo đường dây của vợ chồng Sếu nhưng sau thấy con đường đi gian nan nên bà đành bỏ cuộc.

Theo bà H., Sếu có đông bạn bè, khi đưa lao động sang nước ngoài thành công mà gia đình chưa có tiền trả, anh ta cũng đồng ý cho nợ.

Bà H. cho biết, Sếu từng kể với người khác rằng, trong vụ 39 thi thể mất tích ở Anh không có lao động trong đường dây của hắn.

Sáng 4/11, cơ quan công an đến bắt hai vợ chồng Sếu, các con nhỏ hiện giờ được người khác chăm sóc hộ.

Như VTC News thông tin, đến nay cơ quan công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giữ 9 người. Tất cả 9 người này đều bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp và Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh giữ người đối với 6 người. Còn lại 3 người, hiện Cơ quan công an đang tích cực làm rõ.