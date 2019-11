Bắt giữ hai vợ chồng tổ chức môi giới đưa người Nghệ An ra nước ngoài trái phép

Chiều 4/11, đại diện Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra bắt hai vợ chồng Đặng Ngọc Sếu (39 tuổi) và Đặng Thị Phương Chi (35 tuổi, cùng trú tại xã Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Theo đó, Đặng Thị Phương Chi sẽ ở quê hướng dẫn người lao động sang Nga và các nước. Khi hợp đồng xong xuôi, Sếu ở Nga tiếp nhận lao động và đưa họ sang các nước khác như Anh, Đức, Pháp...

Người nhà nạn nhân nghi thiệt mạng trong container ở Anh.

Ông Đặng Quang Hoàng, Chủ tịch UBND xã Viên Thành (huyện Yên Thành) xác nhận cơ quan công an bắt giữ vợ chồng Sếu. Khi Sếu mới về quê, tên này bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức môi giới đưa người đi nước ngoài trái phép.

Về hoàn cảnh nhà Sếu, ông Thành chia sẻ:"Chi ở nhà nuôi con nhưng không kinh doanh buôn bán gì, trong khi đó, Sếu thì ở nước ngoài và thi thoảng mới về quê".

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đến nay, công an bắt được 8 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Thiếu tướng Cầu cũng cho hay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Nghệ An khởi tố vụ án.

Đến nay, có 21 gia đình ở huyện Yên Thành, huyện Diễn Châu.... thuộc Nghệ An thông báo đến cơ quan chức năng có người thân mất tích tại Anh, nghi là nạn nhân thiệt mạng trong số 39 thi thể ở Anh.

Còn tại Hà Tĩnh, vào ngày 30/10, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự “tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2016 đến nay.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố một bị can, tạm giữ một nghi phạm và đang triệu tập nhiều người để làm rõ đường dây đưa người sang Anh.