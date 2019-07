Vợ chồng Song Joong Ki - Song Hye Kyo vừa ly hôn xong, "tiểu tam tin đồn" bất ngờ tung ảnh nội y nóng bỏng

Mới đây, tạp chí thời trang danh tiếng Dazed số mới nhất đã trình làng loạt ảnh của nữ diễn viên Kim Ok Bin. Xuất hiện trong bộ ảnh quảng bá cho nhãn hiệu nội y do mình làm người mẫu đại diện, Kim Ok Bin khiến nhiều người ghen tị với thân hình thon gọn sexy.

Với vẻ ngoài gợi cảm và xinh đẹp, Kim Ok Bin được biết đến với hình ảnh người đẹp nóng bỏng của showbiz Hàn. Cô nàng cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim nóng bỏng với những cảnh quay táo bạo.



Trước đó, cư dân mạng xôn xao thông tin Kim Ok Bin là "kẻ thứ 3" phá hoại cuộc hôn nhân của Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Theo đó, mỹ nhân họ Kim gặp gỡ nam tài tử trong bộ phim tháng 5 sẽ ra mắt là Asadal Chronicles.

Có tin đồn cho rằn cả 2 từng bị bắt gặp đi ăn cùng nhau, thậm chí Song Joong Ki từng đưa Kim Ok Bin về quê mình. Nam diễn viên điển trai còn bị đồn đã mua một căn nhà để sống chung với nhân tình. Trước những thông tin đồn thổi này Kim Ok Bin và Song Joong Ki vẫn giữ im lặng hoàn toàn và không hề lên tiếng.



Nguồn: Sportschosun