Vĩnh Long: Chồng tâm thần dùng dao đâm chết vợ rồi tự sát

aFamily.vn>Xã hội

13:58:38

Ngày 27-12, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận và cho biết đang tiến hành điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người chết vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nạn nhân được xác định là ông Võ Văn G. (42 tuổi) và vợ là bà T., (35 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình). Thông tin ban đầu cho biết vào sáng ngày 25-12, khi người con gái đang ở nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ nên vội vã chạy vào phòng để xem.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng khiến hai người tử vong.

Lúc này, bà T. đã bị gục xuống dưới đất còn ông G. (chồng bà T.) đang cầm dao tự đâm liên tiếp nhiều nhát vào người.

Quá hoảng hốt, người con gái vội hô hoán, cầu cứu mọi người xung quanh để đưa bố mẹ vào viện nhưng cả hai đã tử vong.

Vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo đến cơ quan công an. Từ tin báo, Công an huyện Tam Bình phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo đại tá Ngân, bước đầu xác định nghi phạm là người chồng có dấu hiệu tâm thần và đang điều trị bệnh nên có khả năng dùng dao đâm chết vợ rồi tự sát.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.