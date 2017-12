Hưng Yên: Khởi tố, bắt giam y sĩ vụ 103 cháu bị sùi mào gà

aFamily.vn>Xã hội

13:36:06

Như tin đã đưa, vào ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh" để tiến hành các biện pháp điều tra.



Bà Hoàng Thị Hiền (48 tuổi, trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là y sĩ hành nghề khám, chữa bệnh tại thôn Yên Vĩnh đã làm 103 bệnh nhi bị mắc bệnh sùi mào gà.

Bà Hoàng Thị Hiền

Liên quan đến vụ việc, ngày 14/7, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên ra quyết định kiểm tra, xác minh thông tin qua đường dây nóng số 689, tiến hành kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh của bà Hoàng Thị Hiền, ở tại thôn Yên Vĩnh. Quá trình kiểm tra đã phát hiện các sai phạm của y sĩ Hiền gồm: Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh và hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép.

Các bệnh nhân điều trị tại BV Da Liễu





Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khám, chữa bênh" theo Điều 242, Bộ Luật hình sự để điều tra. Để có căn cứ khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cùng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành thực hiện điều tra dịch tễ đối với 103 cháu nhỏ bị mắc bệnh sùi mào gà trên địa bàn các huyện Yên Mỹ và Khoái Châu. Cơ quan CSĐT đồng thời đã trưng cầu Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương giám định, xác định nguyên nhân dẫn đến việc 103 cháu nhỏ bị mắc bệnh.

Đại diện BV Da Liễu nói về bệnh sùi mào gà

Ngày 27/11, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có công văn số 13 trả lời: Các trường hợp mắc bệnh sùi mào gà năm 2016-2017 tại huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu, theo danh sách trưng cầu giám định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên là do y sĩ Hoàng Thị Hiền, sử dụng thủ thuật can thiệp vào bao quy đầu bằng một số dụng cụ y tế bị nhiễm vi rút HPV, tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân của y sĩ Hiền tại thôn Yên Vĩnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức giám định, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể, có nguyên nhân từ bệnh sùi mào gà đã gây nên đối với 32 bệnh nhi, trên tổng số 103 bệnh.

Theo kết quả: Có một cháu bị tổn thương cơ thể là 25 %; 5 cháu có tỷ lệ tổn thương là 21 %; 2 cháu là 10 %; 4 cháu có tỉ lệ tổn thương là 8 % và 20 cháu là 6 %. Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể đối với 32 cháu là 302 %. Căn cứ vào kết quả giám định, xác định tỉ lệ tổn thương, ngày 26-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hiền về hành vi vi phạm quy định về khám, chữa bệnh.

Theo kết luận của Bệnh viện Da liễu Trung ương, đánh giá mức độ nguy hại lâu dài của bệnh sùi mào gà gây ra đối với sức khỏe của từng bệnh nhân thì bệnh có thể gây ra các biến chứng như gây loạn sản tế bào, ung thư biểu mô tại chỗ, ung thư tế bào gai xâm lấn nhất là trong trường hợp trẻ bị nhiễm phối hợp nhiều tuýp HPV đặc biệt các tuýp có nguy cơ cao. Tuy nhiên, biến chứng này cần có thời gian theo dõi lâu dài mới phát hiện được.