Việt Nam bất ngờ đứng "bét bảng" tổng sắp huy chương SEA Games 30 trên Wikipedia, điều gì đang xảy ra?

Với chiến thắng vào đêm qua của môn bóng đá nam, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành thêm 1 chiếc huy chương vàng, qua đó nâng tổng số HCV tính đến thời điểm hiện là 98, xuất sắc giành vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Tuy nhiên, trên trang Wikipedia của BTC SEA Games 30, thông tin về thành tích của các đoàn tại SEA Games năm nay đã bị chỉnh sửa.

Theo đó, những kẻ tấn công đã thay đổi vị trí xếp hạng của các quốc gia tham dự, tổng số huy chương và địa điểm đăng cai. Bất ngờ nhất chính là đoàn thể thao Việt Nam từ vị trí thứ 2 đã tụt xuống vị trí bét bảng và toàn bộ số huy chương đều là số 0 tròn trĩnh.

Những kẻ tấn công còn thay đổi quốc gia đăng cai từ Philippines thành Indonesia, bên dưới là dòng lời bài hát Lucid Dream của rapper vừa qua đời Juice Wrld: "I still see your shadows in my room can't take back the love that i gave u".

Phần "hài hước" nhất chính là sự thay đổi trong phần bảng tổng sắp huy chương, thay cho vị trí số một của chủ nhà Philippines lại là Indonesia với số huy chương vàng lên đến 9.999.999. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam từ vị trí thứ 2 đã được "đẩy xuống" vị trí bét bảng cùng với không tấm huy chương.

Thông tin trên Wikipedia của BTC bị thay đổi liên tục. Ảnh chụp màn hình.

Đến thời điểm chiều ngày 11/12, nội dung trên đã được chỉnh sửa lại chính xác với thực tế. Kết thúc SEA Games, Philippines là đoàn dẫn đầu với 149 HCV, Việt Nam xếp thứ 2 với 98 HCV. Về thứ 3 là đoàn Thái Lan với 92 HCV.

Hành động thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên Wikipedia của các cá nhân, sự kiện đã diễn ra nhiều lần trước đó.

Như vậy, SEA Games 30 đã chính thức khép lại với vị trí thứ nhất thuộc về đội chủ nhà Philippines. Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành vị trí thứ 2, vượt qua cả Thái Lan ở vị trí thứ 3.