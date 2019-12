Hàng trăm cảnh sát bảo vệ an ninh, đón đoàn thể thao Việt Nam

Sau 10 ngày tranh tài chính thức, Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ Sea Games 30 với thành tích nhì toàn đoàn, chỉ sau chủ nhà Philippines. Toàn đoàn thể thao Việt Nam giành 98 HCV, 85 HCB và 103 HCĐ. Đặc biệt, trận chung kết bóng đá nam diễn ra tối 10/12, U22 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia, hàng triệu cổ động viên cả nước ra đường hò reo, cổ vũ.

Sáng 11/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đêm 10/11, sau khi tiếng còi mãn cuộc chung kết bóng đá nam, hàng vạn cổ động viên tại thủ đô tràn ra đường, đi theo từng đoàn ra đường cổ vũ, ăn mừng. Cổ động viên đeo băng rôn, vẫy cờ, đánh chống gõ chiêng diễu hành khắp các tuyến phố ăn mừng chiến thắng.

Công an TP Hà Nội cho biết, giao thông các trục đường chính Cầu Giấy - Kim Mã - Nguyễn Thái Học; Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Phố Huế; Hai Bà Trưng - Bà Triệu - Tràng Tiền; Khu vực quảng trường Nhà Hát Lớn; quanh hồ Gươm... đều trong tình trạng kẹt cứng vì quá tải phương tiện.

Dự đoán trước tình hình, Công an TP Hà Nội huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ CSGT, CSTT, CSCĐ, cùng phối hợp với công an phường quận địa bàn nội thành cắm chốt trên tất cả các nút giao, tuyến phố chính phân luồng, ngăn chặn hành vi cổ vũ quá khích, gây rối, đua xe trái phép, đốt pháo sáng... Nhiều tổ công tác liên ngành trực tuần tra xuyên đêm phòng chống hành vi vi phạm pháp luật.

Cảnh biển người đón tuyển U23 sau chiến tích Thường Châu năm 2018.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, chiều 11/12, theo kế hoạch, nhiều vận động viên, thành viên đoàn thể thao Việt Nam sẽ về nước, trong đó có đội tuyển bóng đá nam và nữ trở về sau khi giành cú đúp vàng.



Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân mừng đón các tuyển thủ trong an toàn, Công an TP Hà Nội đã lên nhiều phương án bảo vệ. Theo đó, phân công CSCĐ, CSTT, Đồn Công an Nội Bài bảo vệ an ninh tại sân bay.

Phòng CSGT huy động lực lượng tuần tra, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, tại cổng sân bay. Ngoài ra, huy động lực lượng dẫn đoàn đón các đoàn huấn luyện, vận động viên sau khi về tới sân bay.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, ngoài lực lượng dẫn đoàn, các đội địa bàn quận Sóc Sơn, Đông Anh, Tây Hồ, Ba Đình... đều được huy động lực lượng hỗ trợ phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đón đưa các vận động viên trở về sau Sea Games.