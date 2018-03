Vì sao mọt phim Hàn lại nóng lòng đợi phim mới "Live" của Lee Kwang Soo?

Trong tháng Ba, bên cạnh Pretty Noona Who Buys Me Food của Son Ye Jin hay My Ahjusshi của dàn diễn viên gạo cội và IU thì Live cũng là tựa phim được nhiều khán giả trông chờ. Là tác phẩm tiếp nối khung giờ vàng thứ Bảy - Chủ Nhật của đài tvN sau khi Hoa Du Ký kết thúc, liệu Live có thể khiến đài cáp Hàn Quốc mỉm cười hay không? Rất có thể là có, bởi vì đang có khá nhiều yếu tố hay ho ở bộ phim này mà người hâm mộ phim Hàn có thể kì vọng, hứa hẹn.



Poster "Live"

Trước hết, sức hút của Live một phần đến từ dàn diễn viên chính đầy thú vị của phim, đó là Lee Kwang Soo , Jung Yoo Mi và Bae Seong Woo . Độ nổi tiếng của "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo, đặc biệt là ở các quốc gia ngoài Hàn Quốc như Việt Nam, là điều không phải bàn cãi. Mặc dù được biết đến rộng rãi nhờ Running Man, Lee Kwang Soo trong vai trò diễn viên cũng là một cái tên không phải dạng vừa. Anh từng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả với các vai diễn duyên dáng trong It's Okay, That's Love, Dear My Friends, The Sound of Your Heart,...

Lee Kwang Soo

Trong khi đó, hai bạn diễn của Lee Kwang Soo là Jung Yoo Mi và Bae Seong Woo lại là những gương mặt cực kì đình đám của điện ảnh Hàn Quốc. Live đánh dấu lần trở lại hiếm hoi của mĩ nhân Train to Busan và ngôi sao vai phụ Bae Sung Woo sau 4 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Việc bộ phim thu phục được cả hai cái tên gần như chỉ tập trung đóng phim điện ảnh trong vài năm trở lại đây khiến nhiều khán giả càng thêm hứa hẹn vào kịch bản của nó.

Jung Yoo Mi

Và quả nhiên, người đứng sau Live là một nhân vật rất đình đám. Live là đứa con tinh thần tiếp theo của nữ biên kịch lừng danh Noh Hee Kyung, "mẹ đẻ" của những Worlds Within, That Winter, the Wind Blows, It's Okay, That's Love, Dear My Friends hay mới đây là The Most Beautiful Goodbye in the World.

Nếu như biên kịch Kim Eun Sook nổi tiếng với những câu chuyện tình làm say lòng người nhưng vẫn hay bị cho là quá mơ mộng, sến sẩm, thì Noh Hee Kyung từ lâu đã được biết tới với phong cách viết kịch chân thực, rất "đời" nhưng cũng rất dí dỏm của mình. Jung Woo Sung, tài tử hạng A suốt 24 năm diễn xuất chỉ tham gia đúng 3 phim truyền hình, thừa nhận rằng việc anh quyết định đóng Padam Padam... The Sound of His and Her Heartbeats là vì bị lôi cuốn bởi phong cách phim Noh Hee Kyung.

Sau mối tình gió đông của Jo In Sung và Song Hye Kyo, chuyện tình của những con người có đầy "khiếm khuyết" trong It's Okay, That's Love hay câu chuyện của những người bạn tuổi xế chiều trong Dear My Friends, Noh Hee Kyung sẽ viết về cuộc sống đầy niềm vui và những nỗi buồn của những người cảnh sát luôn theo đuổi và bảo vệ sự yên bình, công lý.

Trong phim, Lee Kwang Soo vào vai Yeom Sang Soo, một cảnh sát nổi tiếng… đen đủi, thường không gặp may với những vụ án mà mình đảm nhận và hay mâu thuẫn với cấp trên. Jung Yoo Mi vào vai Han Jung Oh, đồng nghiệp của Yeom Sang Soo, còn Bae Seong Woo vào vai trung úy Oh Yang Chon. Nhân vật này từng được thăng chức rất nhanh nhờ giải quyết hàng loạt vụ án bạo lực, tuy nhiên sau đó bị giáng chức vì một vụ việc bất ngờ.

Teaser "Live"

Bên cạnh dàn cast và nội dung hứa hẹn, Live còn gây chú ý khi có sự tham gia của cameo Jo In Sung. Tài tử sinh năm 1981 không chỉ là bạn thân của "Hươu cao cổ" mà còn có mối quan hệ rất thân thiết với biên kịch Noh Hee Kyung. Anh từng đóng chính trong cả hai phim That Winter, The Wind Blows và It's Okay, That's Love, ngoài ra còn đảm nhận vai khách mời siêu "bự" trong Dear My Friends. Chưa hết, Jo In Sung còn là bạn diễn của Bae Seong Woo trong hit phòng vé năm 2017 The King.



Jo In Sung sẽ là cameo đặc biệt của "Live"

Live sẽ lên sóng tập đầu tiên vào thứ Bảy, ngày 10/3, trên đài tvN.