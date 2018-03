Phim mới của đạo diễn Hàn bị cáo buộc hiếp dâm: Nữ chính bị 5 đàn ông cưỡng hiếp trong 30 phút

Kim Ki Duk là một trong những đạo diễn tên tuổi nhất của Hàn Quốc, từng nhiều lần làm rạng danh điện ảnh Hàn ở nước ngoài với các tác phẩm như Xuân, Hạ, Thu, Đông… Rồi lại Xuân, Pietà, 3-Iron, Samaria,... Mặc dù là chủ nhân của nhiều giải thưởng tầm cỡ quốc tế, ông cũng gây nhiều tranh cãi với tư tưởng ghét phụ nữ, ưa bạo lực trong các phim của mình. Có thể kể đến Moebius, một bộ phim của Kim Ki Duk vào năm 2013 từng khiến nhiều khán giả nôn mửa giữa rạp vì nội dung "quá kinh khủng", "làm méo mó tâm hồn".



Đạo diễn Kim Ki Duk

Tháng Hai vừa qua, tác phẩm Human, Space, Time and Human (tạm dịch: Con Người, Không Gian, Thời Gian Và Con Người) của Kim Ki Duk đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin và giống như Moebius, nhiều người xem phải bỏ về vì nó quá ghê rợn, chứa nhiều yếu tố tình dục, bạo lực. Trang Screenanarchy thậm chí còn để tiêu đề bài bình luận bộ phim này là "Human, Space, Time and Human aka Rape: The Movie" (Con Người, Không Gian, Thời Gian Và Con Người hay còn có tên là Hiếp Dâm).

"Human, Space, Time and Human" có sự tham gia của Jang Geun Suk, Ryu Seung Bum, Ahn Sung Ki, Mina Fujii,...

Bộ phim xoay quanh một nhóm người cùng bước lên một tàu chiến cũ, mục đích hay điểm đến của họ khi đi trên chuyến tàu này là gì đều không được nhắc đến. Nhóm người chủ yếu là người Hàn, có một số là người Nhật, với đủ hạng người từ chính trị gia, côn đồ, nghệ sĩ đến gái mại dâm,... Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút đầu tiên, người xem đã bị ngập ngụa trong những cảnh cưỡng hiếp phụ nữ diễn ra trên con tàu, trong đó, nhân vật nữ chính bị năm bảy gã đàn ông liên tục hãm hiếp còn chồng cô thì chết thảm. Những diễn biến tiếp sau đó của Human, Space, Time and Human tiếp tục khiến người xem cảm thấy kinh khủng với những gì đang diễn ra trên màn ảnh, một tác phẩm ngập tràn máu me và những cảnh xác thịt.

Một số cảnh trong "Human, Space, Time and Human"

Vẫn có nhiều nhà phê bình đánh giá cao phim mới của Kim Ki Duk cũng như phong cách điện ảnh đặc trưng của ông. Trước nay, "quái kiệt" của làng phim Hàn vẫn chủ trương làm phim để thỏa mãn cái tôi cá nhân chứ không phải để phục vụ khán giả đại chúng. Những phản ứng trái chiều về Human, Space, Time and Human lần này cũng không có gì khó hiểu. Tuy nhiên, điều khiến một bộ phận khán giả cảm thấy ghê tởm đó là những gì mà Kim Ki Duk thể hiện trên phim dường như không khác gì với chính ông ở ngoài đời.

Kim Ki Duk hiện đang là một trong những cái tên "nóng" của chiến dịch #MeToo . Vào cuối năm 2017, ông từng bị phạt tiền vì có hành vi bạo lực, ép đóng cảnh nóng một nữ diễn viên tham gia casting cho Moebius, tuy nhiên những cáo buộc gần đây của nhiều diễn viên và nhân viên nữ về phía Kim Ki Duk mới thực sự khiến công chúng rùng mình. Theo những cáo buộc này, vị đạo diễn họ Kim từng có hành vi quấy rối, tấn công tình dục nhiều cô gái, có người còn bị ông bắt thủ dâm trước mặt mình rồi sau đấy quan hệ tình dục. Jo Jae Hyun , nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm của Kim Ki Duk, trong đó có Moebius, cũng là một nghệ sĩ bị chiến dịch #MeToo vạch trần và đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình.