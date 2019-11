Thiên can Bính là thiên can đứng thứ ba trong 10 Thiên Can. Những người mang thiên can Bính giống như con cưng của trời già. Tuổi Bính được phủ nhiều lộc tài và ưu ái, may mắn sử dụng ba đời không hết.

Những người mang thiên can Bính mang trong mình một bầu trời ý chí dồi dào và sức sống tỏa sáng mạnh mẽ như năng lượng của mặt trời.

Can Bính là một trong những can mang tính chất thông minh và sáng dạ nhất trong 10 Thiên can. Những người mang thiên can này suy nghĩ và hành động dứt khoát rõ ràng, dám làm dám chịu. Tinh thần hướng ngoại và sẵn sàng cống hiến của họ rất thích hợp trong những hoạt động và nghề nghiệp liên quan đến ngoại giao.

Người tuổi "Bính" năm 2020 nhiều biến động xáo trộn trong cuộc sống

Người sinh năm Bính tính cách tích cực, có ý chí tiến thủ mạnh mẽ, thích hợp làm lãnh đạo. Họ cũng là những người có khả năng truyền cảm hứng, nhiệt huyết tới mọi người xung quanh rất nhiều.

Những người mang can Bính trong mình thường là người nóng tính, có sức sống mãnh liệt, lại dễ xúc động, thường kèm theo sự cố chấp, nóng nảy.

Khi gặp khó khăn với những người sinh năm Bính, lại chính là cú bật dành cho những người này. Họ càng cố gắng và ý chí của họ được đẩy lên tầm cao hơn.

Nhược điểm của người mang can Bính là thích thể hiện, bốc đồng, hay hình thức bề ngoài, hào nhoáng. Chẳng vì thế mà họ bị khoác danh hiểu lầm là sống háo danh, thích phóng đại nên cũng gặp phải nhiều người ghen ghét.

Bước sang năm 2020 những người mang can "Bính" sẽ gặp phải những biến cố và thay đổi nào về tài vận?

Tuổi Bính Thìn (1976) - Sa Trung Thổ

Người tuổi Bính Thìn tính nóng nảy hết phần thiên hạ, nhưng lại không để bụng. Sự nóng nảy, ngay thẳng có phần vội vã của người Bính Thìn mang lại không ít rắc rối cho bản thân họ.

Người tuổi này cố chấp, thích độc lập, không thích nhờ cậy người khác. Họ chịu khó và cần mẫn trong công việc, họ làm việc bằng đam mê mà không quan tâm rằng công việc dành cho phụ nữ hay đàn ông.

Sống quá rõ ràng và không có sự nhẫn nhịn, người Bính Thìn cũng khó hòa hợp với người thân trong gia đình.

Sự tự cao ở người Bính Thìn chỉ cho phép tin bản thân mình, sống một cách lý trí và không có suy nghĩ duy tâm nào len lỏi vào được con người họ.

Người tuổi Bính Thìn năm 2020 làm ăn được như ý

Kết giao nhân duyên, người Bính Thìn có thể kết hợp với tuổi Tý để xoa dịu đi tính tình cương cường của mình. Ngoài ra, tuổi Dần, tuổi Dậu, tuổi Hợi cũng là những gợi ý không tồi cho tuổi Bính Thìn. Trong quan hệ làm ăn, có thể chung ý tưởng với Mậu Thân, Nhâm Thân cũng khá lý tưởng.

Bước sang năm 2020 Canh Tý, tuổi Bính Thìn cũng có nhiều thay đổi. Nửa đầu năm 2020 là khoảng thời gian vượng nhất cho tuổi này, nên tranh thủ để làm ăn sinh lời. Kinh doanh phát đạt, nguyện cầu được như ý. Bước sang nửa cuối năm, cần cẩn trọng trong hành sự bởi sẽ bị hao tài tốn của, cửa quan công quyền.

Tuổi Bính Dần (1986) - Lô Trung Hỏa

Người Bính Dần trời sinh tính liều lĩnh, táo bạo, tính nóng nhưng không để bụng. Sự thông minh, tận tâm và sáng tạo cùng khả năng tập trung cao mang lại cho họ nhiều cơ hội trong công việc. Số mệnh những người Bính Dần cũng được gần quan quý, những người cấp bậc cao trong xã hội.

Mệnh người Bính Dần làm ăn xa quê quán thì yên ổn. Đa số tuổi này sống không hợp cha mẹ, tình thân với anh em cũng nhạt nhẽo, nhưng họ cũng là người biết chia sẻ và có trách nhiệm trong việc gia đình.

Trời sinh những người tuổi Bính Dần có số thọ, được hưởng lộc bình an. Tính tự lập của người Bính Dần cao. Bản thân họ nóng nảy, không để bụng nhưng ai đã bị tuổi này ghim thì họ lại thù dai, nhớ lâu.

Người tuổi Bính Dần nhiều xáo trộn và biến động trong năm 2020, cần bình tĩnh và tiết chế cảm xúc

Tuổi Bính Dần kết giao với tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tuổi Sửu được nhiều phần tốt đẹp, viên mãn.

Bước sang năm 2020, tuổi Bính Dần đối diện với nhiều biến động trong cuộc sống. Năm 2020 này, tuổi Dần nên thu liễm, không nên mở rộng làm ăn mà bị thua thiệt. Năm bất lợi, có nhiều nạn, công sức bỏ ra nhiều nhưng thu về chẳng được bao nhiêu.

Năm nay, gia đạo tình cảm cũng nhiều buồn tủi. Mất đi chỗ dựa tinh thần trong gia đình hoặc trong công việc cũng khiến người tuổi Dần có nhiều xáo trộn trong cuộc sống.

Nên cẩn trọng hành sự và bình tĩnh trong mọi quyết định sẽ hóa giải được nhiều tai ương.

Tuổi Bính Tý (1996) - Giản Hạ Thủy

Tuổi Bính Tý ra đời nhiều gian nan, vất vả. Thuở nhỏ chịu nhiều lao đao, đến trung niên bắt đầu khá dần là tuổi Bính Tý. Tuổi này kiếm được lộc tài nhưng cũng không giữ được của.

Người Bính Tý chăm chỉ làm ăn, chịu khó học hỏi và làm đầy kiến thức của mình. Tính tình người này hay để bụng và gan góc, sống theo tính cách của mình, không bị phụ thuộc vào người khác.

Vào năm 29 tuổi của cuộc đời, người Bính Tý nên tránh xa vùng sông nước, biển khơi vì có hạn.

Công việc năm nay của Bính Tý có nhiều thành tựu mới

Tính tình người tuổi Bính Tý cũng nóng nảy, nhớ dai thù lâu. Tuổi Bính Tý sống xa quê hương được yên ổn và đạt được nhiều thành công hơn. Người tuổi Bính Tý tình duyên lận đận, cần tu dưỡng và kiềm chế bản thân tốt thì không lỡ dở nhân duyên.

Người tuổi này có năng lực lại tận tâm với nghề, khéo léo được nhiều người quý mến. Tuổi Bính Tý kết giao với tuổi Tý, Thân, Sửu, Tuất được nhiều điều may mắn và hạnh phúc.

Bước sang năm 2020 Canh Tý, tuổi Bính Tý trong công việc đạt được nhiều thành tựu khá. Sự nghiệp có nhiều bước tiến mới, may mắn và thuận lợi, truy cầu được như ý muốn.

Năm này, ngoài ra một số người tuổi này cũng nên tu dưỡng nhân đức, để được hưởng phúc lộc về sau. Nếu tạo thị phi sẽ gặp nhiều nhân quả không tốt.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)