Trong bài trí nhà cửa, chọn đúng bức tranh may mắn sẽ mang lại tài lộc và vận may cho cả gia đình, chọn sai nhiều khi sẽ kéo về nhiều điều xui xẻo, không may, tán tài tán lộc.

Không gian sống sẽ mang màu sắc tươi vui, hiện đại và ấm cúng hơn khi được bài trí bằng tranh treo tường. Ngoài việc tô điểm cho tổ ấm, biết cách chọn bức tranh may mắn, tài lộc sẽ đến với mọi thành viên trong gia đình.

Cửu Ngư Hội Thủy

Cửu ngư nghĩa là chín con cá đang bơi. "Cửu" trong từ "trường cửu", "ngư" nghĩa là cá, "cửu ngư" thể hiện vạn sự như ý. Bức tranh chín con cá đang bơi ngụ ý cát tường dài mãi. Bức tranh này chỉ điềm tốt lành, gia đình luôn quây quần, hạnh phúc bên nhau.

Ngoài ra, sự quây quần, tươi vui của cửu ngư cũng đại diện cho đủ đầy, sung túc.

Tam Dương Khởi Thái

"Tam dương khởi thái" là bức tranh miêu tả ba chú dê đồng hành theo ba phong thái khác nhau. Quẻ "Thái" trong Kinh Dịch tượng trưng cho quẻ song toàn, chiêu tài và cầu phúc, mọi thứ viên mãn nhất. Vì vậy, chữ "Thái" trong "Tam dương khởi thái" với ngụ ý mong được tốt lành. Bức tranh này có thể mang về vận may.

Bên cạnh đó, đặc tính của dê là ôn hòa, cần mẫn, có nghị lực can trường và luôn phấn đấu, không ngại gian khó. Vì vậy, treo tranh này trong nhà cũng giúp mang tới không khí gần gũi, mọi người thấu hiểu và chia sẻ với nhau được nhiều hơn.

Mã Đáo Thành Công

Tranh phong thủy trang trí trong nhà sử dụng hình ảnh ngựa phi nước đại chung về một hướng ngụ ý tài lộc thành toàn. Những người mong muốn sự nghiệp có bước đột phá vượt trội, đạt được sở nguyện sẽ thích treo tranh "Mã đáo thành công".

Mặc dù tranh "Mã đáo thành công" mang lại nhiều điều tốt lành, nhưng ngựa thuộc Hỏa nên năng lượng mang lại rất mạnh, không phải ai cũng thích hợp treo tranh này trong nhà. Đặc biệt tuổi Tý không nên treo tranh ngựa, Tý thuộc Thủy xung khắc với Ngọ thuộc Hỏa.

Treo tranh ngựa trong phòng ngủ mang lại nhiều điều xui xẻo

Đặc biệt, tranh về ngựa chỉ nên treo trong phòng khách và phòng làm việc, tuyệt đối không được treo trong phòng ngủ. Nếu treo tranh ngựa sẽ thể hiện sự dịch chuyển, biến động nhiều. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng treo tranh này sẽ gây ra mâu thuẫn, nhiều cãi vã, xa mặt cách lòng.

Tranh về ngựa mang lại nguồn hỏa khí vô cùng lớn

Hồ Quang Sơn Sắc (hồ nước xanh tựa núi)

Tranh phong thủy mang lại nhiều may mắn trong cuộc sống hiện đại không nhất thiết phải theo trường phái cổ xưa nặng nề. Chỉ cần áp dụng đúng nguyên tắc, lựa chọn bức tranh tươi vui sẽ mang lại rất nhiều sinh khí cho không gian.

Theo các tài liệu phong thủy học cổ xưa có nói: "Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài" với ngụ ý hướng núi quản nhân khẩu, nước quản tiền tài. Trong phòng khách trang trí bằng bức tranh hồ nước xanh yên bình, êm ái tựa núi thể hiện cho sự đủ đầy, trù phú.

Bức tranh hình ảnh hồ nước trong xanh, yên ả tạo cảm giác thanh bình

Bên cạnh đó, treo loại tranh này cũng mang lại hiệu ứng giúp không gian thoáng rộng, tươi mát hơn.

Màu xanh của hồ nước giúp giảm bớt căng thẳng những khi đang nóng giận

Nhật Xuất

Những bức tranh theo chủ đề "Nhật xuất" là bức tranh về cảnh mặt trời mọc, có thể là "Nhật xuất thiên sơn" - mặt trời mọc trên núi, hoặc "Nhật xuất khai hải" - mặt trời mọc trên biển.

Thông điệp may mắn của tranh chủ đề "Nhật xuất" là luôn vượt qua khó khăn, tiến tới thành công và danh vọng. Dù gặp cản trở cũng mau chóng vượt qua và đạt được nhiều tài lộc, may mắn.

Hình ảnh "Nhật xuất khai hải"

Mặt trời tượng trưng cho nguồn dương khí khổng lồ. Treo tranh về mặt trời trong phòng khách cũng giúp cân bằng dòng khí trong ngôi nhà, mang lại cảm giác ấm áp, xua tan đi những dòng khí lạnh lẽo.

Tranh về "Nhật xuất thiên sơn"

Ngoài ra, không nhất thiết phải dùng cảnh thiên nhiên, sử dụng ảnh cá nhân xuất hiện kèm ánh sáng mặt trời cũng là cách nạp dương khí cho bản thân.

Sử dụng ảnh cá nhân làm tranh treo tường

Mẫu Đơn Hoa

Tranh phong thủy may mắn sử dụng trong cuộc sống hiện đại có xu hướng ứng dụng cực kì cao. Vừa tạo tính thẩm mỹ, vừa giúp kích hoạt vận may cho cuộc sống.

Tranh hoa mẫu đơn theo thiết kế hiện đại, sang trọng

Hoa mẫu đơn vốn là loài hoa tượng trưng cho sự vương giả, phú quý và giàu sang. Mang trong mình ý nghĩa và khí chất đặc biệt, hoa mẫu đơn là đại diện cho những điều tốt lành, may mắn.

Sử dụng hình tượng may mắn của hoa mẫu đơn làm tranh may mắn

Tranh về hoa mẫu đơn có thể treo tại nhiều khu vực trong nhà, từ huyền quan (khu vực tiếp nối từ cửa chính vào phòng khách) đến hành lang, phòng khách hoặc phòng ngủ.

Thiết kế đơn giản, hiện đại và tinh tế của tranh hoa mẫu đơn giúp người sử dụng có nhiều lựa chọn để bài trí theo ý tưởng của mình.

Màu sắc sống động của hoa mang lại nguồn sinh khí cho không gian sống

Tranh về Phật Thánh

Có thể lựa chọn hình ảnh về Phật Thánh để làm tranh treo trong nhà, nơi phòng khách hoặc nơi tài vị. Những nơi nhà vệ sinh hoặc khu bếp và phòng ngủ thì không nên đặt tranh về Phật.

Bức tranh tạo cảm giác thư thái, bình yên cho không gian sống

Những hình ảnh này, giúp người trong gia đình có sự thư thái, bình yên, giải tỏa được nhiều muộn phiền.

Bức tranh thiết kế nhẹ nhàng mang lại cảm giác được che chở, bình an

Thiết kế hiện đại mang lại cảm giác nhẹ nhàng, không một chút nặng nề, u ám hay thiên về tâm linh. Đây đơn thuần là những bức tranh may mắn có ngụ ý bình an và hạnh phúc, mang lại cho con người nhiều vận may, tránh xa được tà khí quấy nhiễu.

