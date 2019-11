Vẹm xanh New Zealand: Báu vật dưới mặt nước, giá bán tới gần nửa triệu/kg vẫn đắt khách

Vẹm xanh là hải sản nổi tiếng được sinh trưởng ở 4 vùng của New Zealand, trong đó đáng chú ý nhất là khu vực đảo Steward. Tại Việt Nam, vẹm xanh cũng được các ngư dân đánh bắt và thu hoạch nhưng giá trị lại ít hơn chỉ từ 40.000 đồng - 50.000 đồng/kg.

Vẹm xanh của New Zealand sống ở độ sâu 3000 - 4.200m so với mặt nước biển. Chúng được coi là báu vật dưới nước của New Zealand. Người New Zealand nói riêng và giới tiêu dùng nói chung thích vẹm xanh vì chúng có hương vị thơm ngon và được xem là siêu thực phẩm có rất nhiều dinh dưỡng cho cơ thể.

Vẹm xanh New Zealand có lớp vỏ cứng, có thể dài tới 20cm và màu xanh ở rìa trên khiến nhiều người phải ấn tượng. Bên trong lớp vỏ đó có màu xanh lục bảo. Nếu con vẹm có màu vàng mơ là vẹm cái, còn vẹm màu trắng kem là vẹm đực.

Với sự yêu thích của người tiêu dùng, hiện nay có rất nhiều trang trại tại New Zealand nuôi vẹm xanh với mục đích cung cấp cho thị trường. Các trang trại này lấy một số vẹm tự nhiên đem về nuôi để chúng sinh sản, phát triển trong thời gian 18 tháng rồi sẽ thu hoạch.

Hương vị của vẹm xanh New Zealand rất béo và ngọt khi ăn. Loại hải sản này rất giàu sắt, protein và giàu omega-3. Thậm chí cách đây không lâu, các nhà khoa học phát hiện những bệnh nhân đau khớp đã giảm đau đáng kể sau khi dùng bột làm từ vẹm xanh.

Là loại hải sản ngon nên vẹm xanh New Zealand về Việt Nam có giá bán cũng không phải dạng thường. Vào khoảng 280.000 đồng/kg, có nơi bán gần 400.000 đồng/kg.

Tại một địa chỉ chuyên bán hải sản nhập khẩu, vẹm xanh New Zealand đang được bán với giá là 280.000 đồng/kg.

Hay tại một địa chỉ bán hải sản tươi sống khác với mức giá bán tương đương là 270.000 đồng/kg.

Vẹm xanh hữu cơ New Zealand có giá bán cao hơn là 379.000 đồng/kg.

Vẹm xanh New Zealand dao động tại các địa chỉ hải sản nhập khẩu từ 270.000 đồng cho tới 400.000 đồng/kg. Như ở địa chỉ này đang bán với giá 275.000 đồng/kg.

Hay tại thành phố Hồ Chí Minh một địa chỉ bán hải sản khác đang niêm yết giá cho 1 cân vẹm xanh New Zealand là 290.000 đồng.

Hiện nay, ngành đánh bắt vẹm xanh ở New Zealand có thể thu được hơn 140.000 tấn vẹm xanh mỗi năm. Thậm chí, vẹm xanh chiếm 17% hải sản xuất khẩu của New Zealand. Tại nước này, vẹm xanh được thu hoạch với quy trình nghiêm ngặt đảm bảo dinh dưỡng cũng như chất lượng.

Dự đoán vào năm 2020, ngành đánh bắt thu hoạch vẹm xanh ở New Zeland có thể đạt giá trị tỷ đô.