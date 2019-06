Bóc giá từng bộ phận của tôm hùm - chị em mê hải sản cần biết để tiêu dùng thật thông minh

Tôm hùm vốn là một mặt hàng thực phẩm xa xỉ đối với hầu hết bộ phận người tiêu dùng Việt Nam. Nhưng vì ngon và hấp dẫn nên người ta vẫn rất quan tâm và dành tiền để muốn được 1 lần thưởng thức.

Bỏ qua cơn sốt đuôi tôm hùm cấp đông dạo gần đây, những bộ phận khác của loại thực phẩm này cũng đang được quan tâm hết mực. Dù chỉ là càng và vỏ nhưng ở tôm hùm giá vẫn cao gấp cả chục lần các loại hải sản khác.

1. Đuôi tôm hùm

Đuôi tôm hùm cấp đông hiện đang là sản phẩm cực hot trên các diễn đàn yêu hải sản. Những người thích ăn hải sản dạo gần đây có xu hướng tìm mua mặt hàng này để thỏa mong ước ăn tôm hùm khác biệt của mình. Khác với việc ăn tôm hùm tươi mua tại nhà hàng, khách sạn đuôi tôm hùm được nhập khẩu theo dạng xách tay về Việt Nam và đã được lọc bỏ phần đầu.

Đang là cơn sốt tại Việt Nam, đuôi tôm hùm cấp đông được coi là bộ phận có giá trị đắt nhất của tôm hùm.

Theo nhiều người chia sẻ, việc sử dụng sản phẩm đuôi tôm hùm cấp đông sẽ tiết kiệm chi phí hơn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người đánh giá, việc sử dụng hải sản không còn tươi sống và đã qua bảo quản sẽ không ngon bằng việc trực tiếp chọn mua tại nhà hàng hoặc mua tại các đại lý nhập đồ tươi sống từ biển của Việt Nam.

2. Càng tôm hùm

Nhiều người đã quá quen thuộc với việc tìm mua và sử dụng càng tôm hùm. Đây là một món ăn hải sản quen thuộc có giá thành ở tầm trung và được nhiều người ưa thích. Càng tôm hùm với phần thịt khá nhiều và tùy thuộc vào từng size của tôm mà có giá trị khác nhau.



Thông thường, càng tôm hùm có giá dao động khoảng 700 trăm nghìn - 1 triệu đồng/1kg. Việc tìm mua các càng tôm hùm này cũng khá dễ dàng. Bạn có thể mua ở các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm nhập khẩu hoặc các cửa hàng online có uy tín.



3. Vỏ/đầu tôm hùm



Nhiều người vẫn lầm tưởng vỏ tôm hùm là thứ bỏ đi, không thể ăn được hoặc chỉ được dùng để trang trí trong các nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, đây là một suy nghĩ có phần sai lầm to vì vỏ tôm hùm vẫn được mua bán với mức giá khá cao so với các loại hải sản khác. Theo tìm hiểu, người dân ở các vùng biển thường thu mua vỏ tôm hùm từ các nguồn khác nhau với mức giá là 4.000 đồng/vỏ loại to, loại trung 3.000 đồng/vỏ và loại nhỏ 2.000 đồng/vỏ. Giá này được áp dụng với cả đầu của tôm hùm.

Vỏ tôm hùm được mua với giá khá cao để dùng làm chế tác các sản phẩm trang trí.

Giá thu mua ở đầu nguồn có thể là khá rẻ, nhưng so với những mặt hàng hải sản khác thì lại có giá trị hơn. Những người dân sau khi thu mua thường giao vỏ và đầu tôm hùm về cho các nhà hàng hay các cơ sở chế tác các sản phẩm dịch vụ trang trí. Theo tìm hiểu, sau khi được xử lý sạch sẽ, qua bàn tay chế tác khéo léo của nghệ nhân thì sản phẩm sẽ trở nên có hồn và được xuất bán giá từ 100.000 - 250.000 đồng/sản phẩm.