Tưởng nhắn tin mùi mẫn cho "hot girl 1m52", hóa ra đối tượng của Quang Hải lại là cô gái khác: Nhan sắc đẹp và có dấu hiệu khẳng định chắc nịch chuyện hẹn hò

Cầu thủ Quang Hải quả đúng là ngoài tài đá bóng ra thì còn vô cùng đào hoa nữa cơ đấy. Bằng chứng là chỉ một thời gian ngắn sau khi chia tay Nhật Lê, anh chàng đã vướng vào không biết bao nhiêu tin đồn tình cảm khác, nào là cô gái Sài Gòn hay "hot girl 1m52" Thanh Thủy. Mới đây, danh sách lại được nối dài thêm bởi một cô gái có tên Huyền My.

Trước đó, dân tình bỗng nhiên truyền tay nhau ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Quang Hải gửi cho Thanh Thủy. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, danh tính người nhận tin nhắn đã được tìm ra. Hóa ra đó không phải là nàng 1m52 mà là Huyền My cơ ạ.

Được biết, Huyền My sinh năm 1997 và rất được chàng cầu thủ chăm chỉ "thả tim" trên mạng xã hội. Cùng với đó, những dòng bình luận thân thiết của cả hai cũng ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của dân mạng. Thêm nữa, bức ảnh avatar trong tin nhắn thân mật trước đó của Quang Hải với ai đó vừa hay cũng rất giống Huyền My. Chưa hết, cô nàng còn trả lời lấp lửng khi được hỏi về chuyện hẹn hò với Quang Hải.

Có thể chỉ ra một số bằng chứng cho thấy cả hai đã hẹn hò như việc Huyền My thường xuyên sử dụng chữ H cho những status của mình hay là việc Quang Hải vào "thả tim" quả post đầy triết lý về chuyện hôn nhân, gia đình của chính chủ. Nhiêu đó thôi thì những "thánh soi" đến từ cõi mạng cũng hoàn toàn có cơ sở để phát ra tin đồn ấy chứ.

Huyền My quê ở Cửa Lò, Nghệ An và từng học tại ĐH FPT và hiện đang làm công việc thiết kế và đào tạo làm nail. Huyền My sở hữu ngoại hình khá xinh xắn, đáng yêu. Cô nàng có thể biến hóa khá nhiều phong cách từ cute ngọt ngào cho đến sang trọng, quyến rũ. Nhiều người đã bình luận rằng, so với "hot girl 1m52" thì nhan sắc Huyền My cũng chẳng phải dạng vừa, thậm chí có những khoảnh khắc còn đẹp hơn ấy chứ!