Quang Hải lộ loạt tin nhắn mùi mẫn với tình mới, bạn gái cũ Nhật Lê bất ngờ có dòng chia sẻ đầy ẩn ý

Chuyện tình của Quang Hải và Nhật Lê vẫn chưa hết ồn ào, dù hai người đã chia tay cách đây nhiều tháng. Điều này có lẽ bởi, ngay khi vừa chia tay Nhật Lê, Quang Hải đã bị đồn có tình mới. Và hai cái tên được đưa vào diện nghi vấn là hot girl Thảo Mi, hot girl 1m52 Thanh Thủy.

Mặc dù trước đó, Quang Hải từng lên tiếng khẳng định, hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp nhưng những hình ảnh Quang Hải cùng Thanh Thủy đi dự chung 1 bữa tiệc sinh nhật người bạn thân thiết của Quang Hải hay cùng nhau đi vào một tiệm Spa làm đẹp đã dấy lên nghi án tình mới. Điều đáng chú ý, Quang Hải cũng là cầu thủ duy nhất được Thanh Thủy nhấn nút theo dõi.

Quang Hải còn đưa Thanh Thủy đi dự sinh nhật chị quản lý

Cả 2 có hành động khá thân mật

Không chỉ vậy, mới đây dân tình còn truyền tay nhau đoạn tin nhắn được cho là của Quang Hải và Thanh Thủy. Theo dõi đoạn tin nhắn, chỉ với vài câu nói nhưng Quang Hải đã làm nhiều người lịm tim vì cách nói chuyện dễ thương, quan tâm ngọt ngào dành cho bạn gái tin đồn.



Ở phần bình luận, ngoài bày tỏ ghen tị, không ít người thể hiện sự tiếc nuối cho mối tình đẹp đã qua của Quang Hải và Nhật Lê. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức đồn đoán khi người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận về chuyện này.

Ngay khi đoạn tin nhắn được chia sẻ, cách đây vài giờ Nhật Lê cũng đã có những trải lòng về chuyện tình cảm trên Instagram với nội dung: ''Love will surely finds its way unto you, like how the horizon meets the sea during sunset. it will be uncertain but it will be beautiful'' (tạm dịch: Chắc chắn mỗi người sẽ tìm được tình yêu cho riêng mình, giống như cách đường chân trời gặp biển khi hoàng hôn buông xuống…).

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Nhật Lê.

Có lẽ Nhật Lê đã đọc được tin nhắn của Quang Hải và tình mới, qua đây cô cũng ngầm khẳng định rằng bản thân cũng sẽ sớm tìm được tình yêu cho riêng mình.

Phía dưới dòng trạng thái, rất nhiều người đã gửi lời chúc và mong Nhật Lê sớm quên tình cũ để mở cửa trái tim đón nhận hạnh phúc mới đang chờ mình phía trước.