Từng bị chê bai là "con mập", cô gái Hà Nội giảm gần 20kg chỉ sau một năm nhờ "7 ăn, 3 tập"

Hồi chưa lấy chồng, Linh có dáng người nhỏ nhắn, với cân nặng chỉ 5x cân, tới khi lấy chồng xong, cô càng ngày càng phát phì, tăng hơn 20kg chỉ sau 1 năm kết hôn do bị buồng trứng đa nang. Khi đó, Linh bị nhiều người "lời ra tiếng vào", chê bai, gọi là "con mập", có người ác miệng còn đồn rằng cô không có con được vì quá béo.



Linh Nguyễn sau khi lấy chồng 1 năm có cân nặng tăng hơn 20kg

Có lần, Linh đi đường, chẳng may va chạm với một bạn gái khác nên cả 2 đều bị ngã, tất cả mọi người đều xúm vào nâng xe đỡ và hỏi han bạn nữ kia. Trong khi đó, chỉ có 1-2 người chạy ra giúp Linh. "Lúc đó, mình cảm thấy rất tủi thân, cúi xuống ngắm mình, đùi to, chân to, eo bánh mì. Mọi thứ như muốn dìm chết mình vậy", Linh chia sẻ.



Tuy nhiên, lý do thực sự khiến Linh suy nghĩ lại và quyết tâm giảm cân đến từ câu nói đùa của chồng cô. Cô kể: "Một lần, chồng mình quàng tay ôm mình, nói: "Tay anh ngày càng nhỏ đi thì phải, ôm em mãi chẳng được gì cả". Mình biết là chồng trêu thôi nhưng câu nói ấy khiến mình phải suy nghĩ lại".

Tháng 3/2018, nước mắt và giọt mồ hôi hòa chung một dòng

Ai đó chưa giảm cân bao giờ thì không thể hiểu được nỗi khổ của Linh khi phải giảm cân, có những lúc cô phát khóc ngay ở phòng tập, khóc giàn giụa khi cả ngày phải ăn một món salat bơ "ngấy ngậy và nhạt toẹt". Mồ hôi chảy trên phòng tập bao nhiêu thì từng ấy nước mắt của Linh chảy trên gối.

Linh cũng đã có lúc định dừng lại và buông xuôi. Nhưng càng ngày mọi người càng đối xử với cô khác hơn, ai gặp cũng hỏi "vừa giảm cân à" như tiếp thêm động lực cho cô lại tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ.

Mất 1 tháng, Linh tìm hiểu rồi đúc kết được cách giảm cân an toàn cho bản thân, đó là 70% phụ thuộc ăn uống và 30% phụ thuộc vào tập luyện (hay gọi tắt là "7 ăn, 3 tập").

Sau 1 năm tuân thủ chế độ ăn uống và tập luyện giảm cân, từ cân nặng gần 80kg, Linh lấy được vóc dáng thon gọn với cân nặng chỉ 47kg.

Linh kể: "Một ngày của tháng 12/2018, mình bước lên cân và cái cân dừng ở mốc 47. Mình sung sướng đến phát điên, chạy ra đường, mặc những bộ đồ mà trước đây mình không thể ních nổi dù chỉ là cái ống quần. Hiện tại, mình có sức khoẻ ổn định, không còn 1 bệnh nội tiết nào nữa".

12 "gạch đầu dòng" trong chế độ ăn và tập luyện của Linh Nguyễn

1. Uống đủ nước

Đầu tiên, nước cực kỳ quan trọng trong việc giảm cân, nước chiếm 70% cơ thể, giúp bạn làm quên cơn đói, giảm cholesterol, săn chắc cơ bắp, làm da đẹp, thải độc tố ra khỏi cơ thể. Chính vì thế hãy uống đầy đủ nước mỗi ngày thế.

Vậy uống nước đúng cách như thế nào? Về lượng nước nạp vào 1 ngày là 0.4-0.6/1 kg trọng lượng cơ thể. Chẳng hạn như với Linh 49kg, thì lượng nước tối thiểu là 0.4 x 49 = 1.9 lít, còn lượng nước tối ưu là 0.6 x 49 = 2.9 lít và lượng nước tối đa là 0,8 x 49 = 3.9 lít.

Hãy uống nước khi ngồi, nước sẽ được đưa đi khắp các cơ quan trong cơ thể giúp hấp thụ nước tốt hơn khi đứng, và nhớ chỉ nên uống từng ngụm nhỏ. 4 thời điểm tốt để bổ sung nước: khi ngủ dậy, trước các bữa ăn, trước khi tắm và trước khi đi ngủ.



2. Chia nhỏ các bữa ăn

Có bao giờ bạn từ hỏi: "Tại sao ăn ít mà vẫn béo?", "Tại sao buổi tối không ăn mà vẫn béo?". Nhiều người luôn có suy nghĩ nhịn ăn để giảm cân nhưng thực chất nó chỉ làm mình rơi vào tình trạng luôn đói, kiệt sức, ảnh hưởng sức khoẻ và đẩy cơ thể vào tình trạng rối loạn chuyển hoá, khi ăn lại sẽ béo lại bình thường.

Vậy bạn nên chia nhỏ các bữa ăn, cứ 2-3 tiếng lại ăn một lần. Bạn không cần phải ăn no trong tất cả các bữa ăn, nhưng cần phải chia nhỏ bữa ăn thành 5-7 bữa/ngày.

3. Ăn đủ protein

Bạn có ăn đủ thịt trong tất cả các bữa ăn không? Nếu không hãy tạo thói quen cho mình. Nếu bạn là một người ăn chay, cũng không có gì khó cả, bạn chỉ cần tìm nguồn cung cấp protein từ thực vật (các loại hạt, oliu, hạnh nhân, đậu nành,nấm... đều chứa 1 lượng protein nhất định).

4. Bổ sung vitamin

Nguồn bổ sung vitamin từ các loại rau củ, đặc biệt là các loại rau củ có màu xanh như súp lơ, các loại rau họ cải, cà rốt rất tốt cho công cuộc giảm cân.

5. Ăn hóa quả có chỉ số đường thấp

Hãy ăn hoa quả có chỉ số đường thấp nhưng nhiều vitamin như táo, ổi, mận, kiwi, dâu tây... các loại hạt vào những bữa ăn phụ và khi đói.

6. Ăn đồ tươi, ít chế biến

Tất cả các món ăn nên ít chế biến, ví dụ, ăn salad từ rau củ quả tươi sống, các loại thịt nấu lên nên hạn chế các loại gia vị. Ăn quá nhiều muối sẽ khiến cơ thể dễ bị tích nước, hãy giữ cho mình thói quen ăn nhạt.

7. Hạn chế ăn dầu mỡ

Bạn có thể thay thế bằng việc sử dụng dầu oliu để trộn salad và thỉnh thoảng xào nấu thức ăn, vì trong dầu oliu chứa chất béo tốt có lợi cho sức khoẻ.

8. Bổ sung cả 3 loại chất béo

Đã bao giờ bạn đã bị doạ "Ăn đồ béo sẽ bị tăng cân" chưa? . Đừng sợ, nó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Có 3 loại chất béo: chất béo bão hoà, chất béo không bão hoà đơn và chất béo không bão hoà đa. Hãy bổ sung cân bằng cả 3 loại chất béo.

Chất béo bão hoà có trong các loại thịt đỏ, mỡ động vật, bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn loại chất béo này ra khỏi cơ thể, mà chỉ nên hạn chế. Chất béo không bão hoà nên bổ sung hằng ngày, chất béo không bão hoà đơn có trong các loại hạt, dầu và quả oliu, chất béo bão hoà đa có trong dầu cá.

9. Bổ sung tinh bột từ các nguồn thay thế

Tinh bột nên bổ sung từ các loại rau, hoặc bổ sung tinh bột chuyển hoá chậm như khoai lang, yến mạch, cơm gạo lứt. Không nên cắt hoàn toàn tinh bột.

10. Thời gian các bữa chính



Bữa sáng nên bắt đầu từ 7-9h, khi đó cơ thể hấp thụ vitamin tốt nhất, ăn tối trước 8h và sau 8h không được nạp bất kỳ năng lượng nào thêm vào cơ thể.



11. Kết hợp tập luyện

Hãy nhớ trong việc giảm cân 80% là nhờ chế độ ăn và 20% còn lại là tập luyện. Ngoài chế độ ăn, hãy vận động mỗi ngày để kết quả trọn vẹn 100% , không cần tập quá nặng, hãy tập vừa đủ sức mình. Linh tập luyện 30 phút mỗi ngày.

12. Kiểm soát calories hấp thụ

Điều cuối cùng, cũng là điều cực kỳ quan trọng, bạn phải luôn kiểm soát calories nạp vào cơ thể, tất cả các loại đồ ăn và thức uống đều có calories, ngoại trừ nước lọc.

Nguồn: FB Linh Nguyễn