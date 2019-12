Trưởng FC bất ngờ tố K-ICM và mẹ nuôi bóc lột sức lao động, giữ hết tiền bạc khiến Jack phải về quê không một xu dính túi

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Jack và K-ICM có dấu hiệu lục đục, nhiều khả năng tan đàn xẻ nghé. Jack đã bỏ thông tin liên hệ show của quản lý trước đó trên trang cá nhân, đăng dòng trạng thái ám chỉ sự mệt mỏi, kiệt sức.

Khi cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán liệu Jack và K-ICM cũng nhưng công ty quản lý đang gặp vấn đề mâu thuẫn nào hay không thì mới đây, một người được biết đến là quản trị viên của FC Keys Đóm (tên fanclub của Jack và K-ICM) đã lên tiếng xin rút khỏi FC chung vì quá bất bình trước những thiệt thòi của Jack.

Cụ thể, người này cho biết Jack bị bóc lột sức lao động, đi diễn liên tục, ra MV liên tục đến kiệt sức nhưng tiền bạc thì không được giữ.

"Tôi là Đóm - điều đó là không phải bàn cãi!

Nay phải lên tiếng trên Facebook chính vì sự việc xảy ra đối với thằng em mà tôi coi như là em ruột quá sức tưởng tượng của tôi - tưởng như chỉ có trong phim.

Có ai đời một ca sĩ nổi tiếng đi lang thang thuê nhà trong khi bị kẻ xấu tung tin giàu có mua nhà. Xe trả góp mà nó dám nói tặng.

Trong khi sức khoẻ nó không tốt bọn xấu lại dồn ép tới cùng làm thằng nhỏ phải kiệt sức vì ra MV và nhận lịch diễn liên tục.

Về quê với mẹ chỉ có đôi dép lê 14 nghìn đồng trong túi thì không có một xu, nó lại thấy bạn nó mua giày hoa cúc trăm triệu.

Tình đời... tình bạn bè là thế... rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ trước dư luận.

Xin lỗi vì làm nhiều người phải buồn, khi tôi nói ra sự thật, có lẽ có người tin hoặc không tin cũng được, nhưng đã đến lúc sự thật phải được làm sáng tỏ! Thiên Lý ơi - Đóm ở đây!

Always with you! Phương Tuấn", trưởng FC của Jack chia sẻ.

Liên hệ với phía Jack và K-ICM, đại diện truyền thông của cặp đôi cho biết không có gì xảy ra, đồng thời hiện tại cũng không tiếp nhận điện thoại hay có phát ngôn nào về sự việc.