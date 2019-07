Trước thềm đám cưới, Đàm Thu Trang và Cường Đô La cùng làm một hành động chứng minh tình yêu khiến ai cũng ngưỡng mộ

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, đám cưới được mong đợi nhất showbiz trong tháng này của Đàm Thu Trang và Cường Đô La sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Như thông báo từ trước, tiệc cưới được vợ chồng doanh nhân phố núi cử hành tại một trung tâm sang trọng, với dàn khách mời được dự đoán sẽ bao gồm không ít những cái tên nổi tiếng trong showbiz. Ngoài ra, một số quy định trong hôn lễ cũng được tiết lộ sớm.

Trong giây phút này, người hồi hộp nhất có lẽ không ai khác ngoài cô dâu và chú rể. Nếu như những ngày trước đó, Cường Đô La và Đàm Thu Trang chỉ thỉnh thoảng "nhá hàng" vài bức ảnh cưới thì trong tối qua (27/7), cặp đôi đã tung ra bộ ảnh giản dị nhưng đầy ngọt ngào khiến dân tình xuýt xoa. Ngay sau đó, cả cô dâu lẫn chú rể đều đồng loạt thay ảnh đại diện để bày tỏ tâm trạng trước đám cưới.

Cặp đôi cùng thay những bức ảnh ngọt ngào làm ảnh đại diện trang cá nhân

Cường Đô La chia sẻ cảm xúc đầy tình tứ dành cho vợ sắp cưới: "Even on our bad days, I'm still glad that I married you. I love you" (Ngay cả khi chúng ta trải qua những ngày tồi tệ nhất, anh vẫn thật vui mừng vì đã cưới được em. Anh yêu em).

Trong khi đó, Đàm Thu Trang cũng ghi dấu lại ngày trọng đại của mình: "The date to remember" (Một ngày để nhớ).