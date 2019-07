Cường Đôla khoe clip cưới lãng mạn như phim, lái siêu xe đưa Đàm Thu Trang du lịch trước ngày trọng đại

Sau màn cầu hôn lãng mạn bên bờ biển, Đàm Thu Trang và Cường Đôla đã chính thức tiết lộ ngày giờ, địa điểm tổ chức hôn lễ. Không chỉ các khách mời cũng đã nhận được thiệp cưới của cặp đôi mà cả showbiz và khán giả đều mong chờ được chứng kiến độ hoành tráng của đám cưới này.

Mới đây, Cường Đôla đã "nhá hàng" trước đoạn clip cưới của mình và vợ trên trang cá nhân. Đoạn clip này sẽ được phát trong đám cưới vào cuối tháng 7 tới đây.

Doanh nhân phố núi xúc động chia sẻ: "Our journey is just begin" (Hành trình của chúng ta chỉ vừa bắt đầu).

Cường Đôla chia sẻ clip cưới đẹp lung linh trước ngày trọng đại

Trong gần 3 phút, đoạn clip đã ghi lại những khoảnh khắc cực ngọt của cặp đôi Cường - Trang trong buổi chụp ảnh cưới, cũng như chuyến đi du lịch của hai người. Trong khi chú rể Cường Đôla bảnh bao với lễ phục vest thì cô dâu Đàm Thu Trang cực xinh đẹp, nền nã trong chiếc váy cưới cao cấp.

Không chỉ lái siêu xe đưa vợ sắp cưới đi du lịch, Cường Đôla còn khóa môi Đàm Thu Trang cực ngọt, dành cho cô những cử chỉ đầy nuông chiều mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Ngoài bộ ảnh ở studio, cặp đôi cũng kết hợp chụp ảnh cưới ngoại cảnh trong chuyến du lịch

Trước đó, Cường Đôla đã cầu hôn Đàm Thu Trang trong không gian lãng mạn bên bờ biển. Người đẹp Lạng Sơn hạnh phúc nhận lời trong nước mắt và sự chúc phúc của mọi người. Được biết, để có màn cầu hôn công phu này, Cường Đôla và ê-kíp đã phải chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Đám cưới của Cường Đôla và Đàm Thu Trang sẽ được tổ chức vào ngày 28/7, tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở TP.HCM. Sau khi gửi thiệp mời, cặp đôi cũng công bố một số quy định tại hôn lễ của mình như hạn chế sử dụng thiết bị điện tử và không phục vụ trẻ em dưới 5 tuổi.

Cặp nhẫn cưới đắt tiền của Cường Đôla và Đàm Thu Trang

Người đẹp Lạng Sơn khoe nhan sắc nhẹ nhàng, thanh lịch trong bộ váy cưới đơn giản nhưng sang trọng

Bức ảnh cô dâu Thu Trang được chụp trong chuyến du lịch vừa rồi của cặp đôi

Bé Subeo cũng xuất hiện trong bộ ảnh cưới của bố

Những khoảnh khắc cực ngọt gây ghen tị của cặp đôi.

