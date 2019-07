Trở về từ Úc, quán quân Adelaide Dream Nguyễn Trà My nói gì?

Đến với Adelaide Dream, cô nàng 12 tuổi chia sẻ về mong muốn có phần "khác lạ" của mình. Rằng rất nhiều người có ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng riêng em lại muốn trở thành một nhà thiên văn học và chinh phục những vì sao. Với phần trình bày xuất sắc và trở thành quán quân của cuộc thi, xứ sở chuột túi cuối cùng cũng chào đón My bằng 2 tuần trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.



Trà My (hàng dưới thứ 3 từ phải sang) cùng các bạn trong 1 tuần trải nghiệm học tập tại Adelaide, Australia

Nước Úc trong mắt cô bạn nhỏ là một vùng đất xinh đẹp với nền kinh tế ổn định và an toàn, đặc biệt cho các du học sinh. Người dân nơi đây vô cùng thân thiện và nhiệt tình.

Trà My tại trung tâm triển lãm Melbourne, Victoria, Australia

Ngày thứ 2 trong chuyến hành trình đến Adelaide, Trà My được chào đón tại trường ICMS Sydney (The International College of Management). Ngôi trường nằm trong một tòa nhà di sản tuyệt vời với hơn 100 năm lịch sử, cách bờ biển Manly nổi tiếng chỉ 5 phút đi bộ. Tại đây Trà My có cơ hội được nói chuyện và tìm hiểu về các ngành học đặc trưng của trường như quản lý sự kiện, khách sạn, quản lý bán lẻ, thể thao và tài sản… Chuyến đi giúp cô bạn trưởng thành, độc lập hơn và bắt đầu có những dự định ấp ủ cho tương lai của mình.

Ngoài ICMS, Trà My còn được đến tham quan và học tập tại trường Cao đẳng quốc gia ngôn ngữ Australia (Australian National College of English) tại Melbourne.

Sau chuyến đi, Trà My đã chọn được ngành học tương lai cho mình để củng cố ước mơ trở thành nhà thiên văn học. Một yếu tố khiến My cảm thấy rất yêu thích nước Úc đó là "tất cả các trường Đại học, cao đăng hay thậm chí là trung học tại đây đều rất đề cao yếu tố công dân toàn cầu. Nếu ở Việt Nam, học sinh đơn thuần chỉ học, thì ở đây học sinh còn được động viên và thúc đẩy các kĩ năng, tư duy mang tính xã hội rộng mở. Bởi công dân toàn cầu không có nghĩa là được đi nhiều nơi, hay biết nhiều người mà đơn giản là một người biết quan tâm tới những người xung quanh, quan tâm tới môi trường sống quanh mình và mở rộng ra là những vấn đề toàn cầu và cố gắng hành động để giải quyết những vấn đề đó.

Khép lại chuyến đi, cô bạn cho biết đây là kỉ niệm vô cùng đáng nhớ đối với em. Từ những điều có được ở vùng đất phía bên kia địa cầu, Apollo English tin rằng Trà My sẽ vô cùng tự tin với những kế hoạch tương lai của bản thân. Chắc chắn rằng, ước mơ trở thành nhà thiên văn học sẽ không còn xa xôi với cô bạn nhỏ đáng yêu này.

Nguyễn Trà My tại cuộc thi hùng biện Adelaide Dream