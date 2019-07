Sự thật đằng sau những giấc mơ làm "chuyện ấy" với đồng nghiệp, giết sếp của chị em nơi công sở là gì?

Những giấc mơ kỳ lạ, đáng sợ mà không biết nói cùng ai

Sau một ngày làm việc căng thẳng trở về nhà, đôi khi thứ mà chị em công sở cần nhất không gì hơn ngoài một giấc ngủ thật an lành để nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, lắm lúc vạn sự chẳng như ý muốn, suốt một ngày ngồi ở văn phòng mệt mỏi rã rời, đêm về nhà lại chẳng được yên thân, ngủ không sâu đã đành, đằng này còn bị một mớ giấc mơ kỳ lạ bao vây.



Trong số những giấc mơ mộng mị ấy, mơ về công việc có lẽ là mang nhiều ý nghĩa nhất và cũng khiến chị em lo sợ nhất. Chúng không có gì rõ ràng, chỉ toàn chứa đựng hàm ý sâu xa. Thậm chí nhiều đêm, chị em còn mơ thấy những giấc mơ nhạy cảm, giật mình tỉnh dậy hoang mang đến nao lòng mà không dám tâm sự cùng ai. Ví như: khỏa thân nơi công sở, giết sếp, và cả làm "chuyện ấy" với đồng nghiệp.

Để tìm hiểu sâu hơn những hàm ý sâu xa đằng sau các giấc mơ kỳ lạ trên, Lauri Loewenberg - thành viên Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu Giấc mơ, tác giả của quyển sách nổi tiếng "Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life" đã vào cuộc. Trước khi phân tích sâu về từng giấc mơ, Loewenberg khuyên chị em công sở đừng hóa hoang mang khi đêm qua mình mơ mộng kỳ lạ, thực chất chúng rất có thể chỉ mang tính xây dựng.

Làm "chuyện ấy" với đồng nghiệp

Đây có lẽ là giấc mơ kinh khủng nhất trong số những giấc mơ, được liệt vào hàng ác mộng mà hiếm chị em công sở nào gặp phải có đủ can đảm để tâm sự cùng ai. Lauri Loewenberg cho biết, giấc mơ này mang tính chỉ bảo cho mối quan hệ của bạn và đồng nghiệp đó tại công ty. Nếu mơ thấy nó, trong khi đối phương không phải là người chị em thầm thương trộm nhớ thì nó đang ngấm ngầm ám chỉ rằng chị em đang muốn có kỹ năng hoặc một phẩm chất nào đó mà đồng nghiệp đang sở hữu.

Gần như đồng tình với ý kiến của Lauri Loewenberg, Robert Stickgold - Giáo sư ngành Tâm thần học tại trường Y Harvard phân tích, giấc mơ bắt nguồn từ tiềm thức và được xây dựng dựa trên những khúc mắc từ sâu thẳm trong mỗi người, vì vậy khi mơ làm "chuyện ấy" với đồng nghiệp, có lẽ chị em và đối phương đang có những vấn đề chưa thực sự giải tỏa với nhau ở môi trường công sở. Chị em đang muốn hòa hợp, đoàn kết với người đó hơn để đạt được kết quả tốt trong công việc.

Giết sếp

Như đã nói ở trên, giấc mơ phản ánh phần nào những điều khó nói từ sâu trong tiềm thức của mỗi người. Vậy nên, thấy bản thân bỗng dưng bạo lực và có ý định giết sếp trong giấc mơ, đó là khi chị em và sếp trong công việc đang có những bất đồng nhưng vì ở vị trí thấp hơn, chị em không thể phản kháng. Giấc mơ này chính là cách để tinh thần giải tỏa những ẩn uất ấy.

Lauri Loewenberg còn cho rằng, trong giấc mơ, cấp trên thực chất đại diện cho khả năng chịu trách nhiệm, đưa ra quyết định của bản thân mỗi người trong công việc, "giết sếp" là cách phản kháng và muốn bức ra khỏi những áp lực ở công ty. Rõ hơn, Michael Lennox - Nhà tâm lý học, chuyên gia giải mã giấc mơ cho biết, giấc mơ "giết sếp" chính là cách bù đắp cho cảm giác tức giận của bản thân ngoài đời thực, liên quan đến công việc.

Khỏa thân nơi công sở

Đúng như những gì giấc mơ này mô tả, chị em hoàn toàn chẳng mặc gì khi ở công ty, tuy nhiên khoan vội xấu hổ, bởi nó được hình thành dựa trên cảm giác rối ren của chị em trong môi trường làm việc chứ chẳng có gì to tát. Nhà tâm lý học Ian Wallace phân tích: giấc mơ này thể hiện cảm giác dễ bị tổn thương, bị "nhìn thấu tâm can" và không tìm được sự an toàn ở nơi làm việc. Cũng có thể, chị em đang lo lắng mình sẽ không được người khác nhìn nhận.

Riêng Tiến sĩ Tâm lý học Gillian Holloway, giảng viên tại Đại học Marylhurst (Mỹ) lại cho rằng, mơ thấy giấc mơ này đồng nghĩa với việc tiềm thức đang mách bảo và nhắc nhở chị em vẫn chưa thuần thục một nhiệm vụ hay một lĩnh vực nào đó mà chị em đang đảm nhiệm. Lời khuyên đưa ra là ngay sau khi mơ thấy giấc mơ này, sáng hôm sau thức dậy hãy nên tập trung phát triển sâu hơn về kỹ năng chứ đừng dành quá nhiều thời gian để xấu hổ.

(Nguồn: Forbes)