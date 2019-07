Trở về sau chuyến công tác, chồng tặng tôi một đêm mặn nồng nhưng không ngờ "tang chứng vật chứng" sau lớp quần lót của anh lại khiến hai vợ chồng sợ hãi khôn nguôi

Khi mới yêu nhau, chuyện ấy của vợ chồng tôi rất tuyệt. Anh bảo rằng anh luôn bị vợ hấp dẫn vì nét dịu dàng và truyền thống của tôi trong chuyện phòng the. Thế nhưng, từ khi tôi sinh đôi hai đứa con, người sồ sề trông thấy vì tăng hơn chục cân, lại còn rạn da, khiến chính bản thân tôi tụt hết cả cảm xúc khi gần gũi chồng.

Tôi biết chồng thương vợ nên không phàn nàn hay chê bai gì, nhưng khi ở bên nhau anh sẽ tắt đèn tối om. Còn tôi, sau sinh tôi bị lãnh cảm, luôn thấy mệt mỏi, chẳng có chút tinh thần nào khi làm chuyện ấy. Năm thì mười họa tôi mới cho chồng đụng vào người khi con đã say giấc.

Ấy vậy mà đợt này chồng tôi đi công tác hơn một tháng, tôi lại thấy nhớ anh và thèm được gần gũi chồng. Khi chồng trở về, tôi gửi con về bên ngoại. Hiểu ý tôi, anh cười bảo sẽ tặng tôi một đêm mặn nồng khó quên.

Anh ấy thì thầm rằng sẽ tặng tôi một đêm khó quên (Ảnh minh họa)

Nhưng khi cao trào vừa lên, tôi hoảng hốt thấy những mụn rộp đỏ xuất hiện ở vùng kín của chồng. Tôi vội đẩy anh vào nhà tắm, lầm bầm bảo anh không chịu vệ sinh sạch sẽ hay sao mà bị bệnh ngoài da. Chồng tôi ở trong ấy rất lâu, còn tôi ở bên ngoài cố kìm để không òa khóc.

Tôi biết những nốt mụn ấy không phải do vệ sinh cá nhân, nó là bệnh mụn rộp sinh dục. Giờ thì tôi đã hiểu lý do chuyện ấy của vợ chồng tôi lâu nay rất hời hợt, cứ tưởng là do bản thân mình, hóa ra anh đi chơi bời bên ngoài.

Chồng tôi cười gượng gạo nói lý do mấy hôm về say không tắm mà chỉ thay đồ nên chắc là bệnh ngoài da. Tôi gật đầu giả vờ không hiểu rồi đi lấy cho anh thuốc viêm da để dùng tạm và dặn dò anh đi khám cho yên tâm. Cả đêm, tôi không thể ngủ được, cũng không dám quay mặt về phía chồng. Tôi sống hoang mang và lo lắng tột độ vì không biết anh bị lây nhiễm lâu chưa, anh đã chơi bời bên ngoài từ khi nào rồi?

Chồng tôi đã thực sự hối lỗi chưa?

Mấy ngày sau, tôi lén kiểm tra điện thoại của chồng, y như rằng anh nhắn tin cho anh bạn bác sĩ để thông báo tình hình: "Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn đơn thuốc của ông nhé. Chắc lây từ con Q, thư ký mới của sếp tôi, nhìn nó tử tế, sạch sẽ thế mà không ngờ có bệnh. Chắc nó cũng chơi bời gớm lắm. Không biết lão sếp tôi có bị không? Vợ tôi thì hiền, nói gì cũng nghe nên cứ tưởng tôi ở bẩn, chứ vợ sếp tôi thì dữ dằn lắm. Phen này sếp tôi có khi xong rồi".

Tôi run rẩy, nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Đúng như tôi đoán, chồng tôi đã ngoại tình với đồng nghiệp trong chuyến công tác dài ngày. Anh ấy phản bội vợ nên áy náy, đêm ấy về mới tìm cách đền bù cho tôi, không ngờ chứng cứ phạm tội là lù lù xuất hiện khiến cho tôi và anh đều ê chề. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó tôi không đủ bình tĩnh và giả ngốc, thì giờ có khi chúng tôi đường ai nấy đi.

Thực sự, tôi đau lòng lắm, nhưng tôi lại không dũng cảm từ bỏ chồng, vì con và cũng vì chính mình còn đang nghỉ thai sản, tiền sinh hoạt phụ thuộc cả vào chồng. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với anh hay tiếp tục im lặng, thở phào nhẹ nhõm vì anh đã có bài học kinh khủng về bệnh tình dục? Chắc anh không dám ra ngoài tìm người đàn bà khác làm chuyện ấy để rước bệnh vào người nữa đâu mọi người nhỉ?