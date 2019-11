Trịnh Sảng hầu hạ cho bạn trai CEO "rởm": Chuẩn bị cả đồ lót, kem đánh răng vào sáng sớm

Trong tập mới nhất của chương trình Tình yêu của con gái, Trịnh Sảng gây chú ý vì hành động ân cần quá mức dành cho bạn trai. Vụ việc bắt đầu vào buổi sáng quay hình chương trình. Trong khi Trịnh Sảng đã tỉnh dậy từ lâu thì bạn trai nữ diễn viên vẫn còn ngủ trên giường.

Tuy nhiên, Trịnh Sảng vẫn kiên nhẫn chờ bạn trai thức giấc. Nữ diễn viên giúp Trương Hằng chuẩn bị dụng cụ vệ sinh cá nhân bao gồm cả đồ lót và bàn chải đã có sẵn kem đánh răng.

Trước sự quan tâm của bạn gái, Trương Hằng không hề đoái hoài. Thậm chí, anh còn lên tiếng phàn nàn Trịnh Sảng quá ồn ào. Điều này khiến khán giả mỉa mai khi cho rằng Trương Hằng mới là một diễn viên nổi tiếng thay vì Trịnh Sảng.

Thế nhưng, Trịnh Sảng không hề giận dỗi vì thái độ của Trương Hằng. Nhằm gia tăng tình cảm, nữ diễn viên đã tự tay xuống bếp nấu cho bạn trai. Đỉnh điểm mâu thuẫn chính là việc anh chê bai các món ăn do Trịnh Sảng chế biến.

Trương Hằng không thích hành lá quá dài nên bảo bạn gái đừng tiếp tục cắt. Thế nhưng. Trịnh Sảng lại cho rằng: “Chúng ta sẽ ăn và không cần phải chú ý đến nó, dù sao cũng không có ai chụp cận cảnh chiếc đĩa”. Hành động của Trịnh Sảng khiến anh không hài lòng.

Để tránh cãi nhau, Trịnh Sảng đã cố nén cơn giận bằng cách ra ngoài nhóm lửa. Dù thấy bạn gái phải cực nhọc nhưng Trương Hằng vẫn không đến giúp đỡ. Điều này khiến nữ diễn viên cảm thấy uất ức. Cô quyết định về phòng và khóc thầm một mình. Trong khi đó, Trương Hằng vẫn chưa nhận ra lỗi sai: “Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy”.

Trước đó, Trương Hằng cũng từng nhận về nhiều chỉ trích vì không quan tâm đến việc bạn gái say xe. Sau khi quyết định lên núi chơi, cả hai đã di chuyển bằng xe hơi để tiết kiệm thời gian. Do đường núi gập ghềnh khó đi nên Trịnh Sảng bị rơi vào trạng thái say xe. Biểu cảm của nữ diễn viên lộ rõ sự khó chịu khi liên tục lắc lư và cố gắng nhắm mắt. Tuy nhiên, Trương Hằng lại ngủ say sưa, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Trương Hằng từng nhận được sự ủng hộ vì có gia thế và tài năng tương xứng với Trịnh Sảng. Thế nhưng, anh liên tiếp vướng phải tin đồn ăn bám và lợi dụng bạn gái nổi tiếng. Sau khi chương trình Tình yêu của con gái phát sóng, Trương Hằng càng bị chỉ trích nặng nề. Trong thời gian gần đây, Trịnh Sảng và Trịnh Sảng đang bị đồn đoán đã chia tay.