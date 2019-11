Giữa lùm xùm chia tay, bạn trai CEO "rởm" ngủ mê mệt bỏ mặc Trịnh Sảng say xe đến mức ngất xỉu

Trong tập mới nhất của chương trình Tình yêu của con gái, Trịnh Sảng và Trương Hằng tiếp tục xảy ra tranh cãi. Sau khi quyết định lên núi chơi, cả hai đã di chuyển bằng xe hơi để tiết kiệm thời gian.

Do đường núi gập ghềnh khó đi nên Trịnh Sảng bị rơi vào trạng thái say xe. Biểu cảm nữ diễn viên lộ rõ sự khó chịu. Trịnh Sảng liên tục lắc lư và cố gắng nhắm mắt để điều chỉnh tình trạng cơ thể, chống lại cảm giác chóng mặt.

Trong khi bạn gái đang bị say xe thì Trương Hằng lại ngủ say sưa, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Hình ảnh Trương Hằng nghỉ ngơi an nhàn mặc kệ Trịnh Sảng gây ra nhiều tranh cãi. Cộng đồng mạng xứ Trung chỉ trích Trương Hằng không nói chuyện hay tương tác với bạn gái dù cả hai đang cùng đi hẹn hò. Tuy nhiên, hành động vô tâm khi Trịnh Sảng say xe mới là điều khiến dư luận phẫn nộ.

Về phía Trịnh Sảng, nữ diễn viên chia sẻ bản thân muốn nhận được sự quan tâm từ người khác. Trịnh Sảng hy vọng những hành động đó sẽ xuất phát từ tấm lòng và không cần cô nhắc nhở. Thế nhưng, Trương Hằng lại không phải là người có tính cách như vậy. Lúc đến nơi, Trịnh Sảng bắt đầu cảm thấy tức giận đối với thái độ của bạn trai. Trong khi đó, Trương Hằng cũng hờn dỗi vì bị bạn gái lạnh nhạt. Chuyến đi hạnh phúc ban đầu lại trở thành tồi tệ.

Bên cạnh vấn đề tình cảm, Trịnh Sảng còn bất ngờ chia sẻ nguyên nhân khiến cô thường xuyên biến mất khỏi Cbiz. Nữ diễn viên cho rằng im lặng chính là trạng thái tốt nhất của nghệ sĩ bởi nó khiến dư luận nhìn nhận lại những góc khuất bên trong người nổi tiếng: “Muốn biểu hiện ra chính tôi một cách chân thật, che giấu khuyết điểm rất mệt mỏi". Thậm chí, nữ diễn viên đã từng nghĩ đến việc rút lui khỏi làng giải trí: “Em thường có suy nghĩ sẽ từ bỏ nghề diễn viên này, nếu em không làm diễn viên nữa thì chắc có thể sẽ về quê sinh sống”. Phát ngôn này nhanh chóng leo lên chiếm vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Hot Search.

Sau khi chương trình phát sóng, cộng đồng mạng xứ Trung bắt đầu xôn xao trước tin đồn Trịnh Sảng chia tay bạn trai. Vụ việc bắt nguồn từ tin tức nữ diễn viên sẽ lập một công ty mới và tuyển dụng đại diện chuyên nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc Trương Hằng sẽ không còn là người thay mặt cho bạn gái. Sau đó, một nhân viên đài truyền hình Bắc Kinh cũng lên tiếng xác nhận chuyện cả hai đường ai nấy đi trên Weibo cá nhân: "Trịnh Sảng và bạn trai chia tay rồi, vốn dĩ là chuyện không vui, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy Trịnh Sảng thích hợp với người tốt hơn nữa".

Nhân viên đài truyền hình tiết lộ Trịnh Sảng và Trương Hằng đã chia tay.

Tình yêu của con gái là một chương trình thực tế giúp các ông bố có thể quan sát quá trình con gái mình hẹn hò, từ đó hai người có thể thấu hiểu nhau hơn.